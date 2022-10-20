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【衛星通訊】SpaceX擴大衛星通訊業務　為私人飛機推Starlink Wifi服務

科技 13:00 2022/10/20

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預訂該服務的航空客戶，則需先支付5,000美元（約3.9萬港元）的首期費用。（法新社）

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）曾表示，由於Starlink用戶增長快速，迄今已生產逾100萬個Starlink碟狀天線，以滿足未來更大的需求。SpaceX宣布將進一步擴大衛星通訊服務對象，為私人飛機推出「Starlink Aviation」Wifi服務。

【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈爭議持續燃燒　Elon Musk：已撤銷對五角大廈的申請

SpaceX表示，加入「Starlink Aviation」服務的私人飛機，需安裝連接飛機和Starlink的專用天線等硬件，一次性費用為15萬美元（約117萬港元），而每月則會收取1.25萬至2.5萬美元（約9.8萬至19.6萬港元）的服務費。

【衛星通訊】Starlink拓亞洲版圖　日本提供衛星網絡通訊

SpaceX指出，將於2023年中期開始交付已安裝天線的飛機，而預訂該服務的航空客戶，則需先支付5,000美元（約3.9萬港元）的首期費用。SpaceX表示，Starlink將為機上的人提供高達350 Mbps的上網速度，足以滿足進行視像通話和線上遊戲的需求。

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責任編輯：陳卓賢

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