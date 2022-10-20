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【Xbox手遊】微軟擬建Xbox手遊商店　挑戰蘋果、Google市場地位

科技 12:00 2022/10/20

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微軟強調，該公司會將其開放式應用商店的理念，應用到Xbox手遊商店。（法新社）

現時的手遊發行平台市場，主要由蘋果（Apple）的App Store和Google的Play商店瓜分，但微軟（Microsoft）旗下的Xbox亦打算分一杯羹。Xbox正計畫透過收購動視暴雪（Activision Blizzard），開拓電腦和遊戲機以外的業務，並成立Xbox手遊商店。

【機迷熱話】微軟Xbox業務去年賺逾千億　Xbox Game Pass佔近兩成收入

根據微軟向英國競爭及市場管理局（CMA）提交的文件顯示，微軟計畫在手遊業務上，建立下一代Xbox商店。微軟表示，動視暴雪旗下手遊《決勝時刻》（Call of Duty）系列及《Candy Crush》等悠閒遊戲，佔動視暴雪一半以上收入，這將有助吸引玩家進入Xbox手遊商店，增加微軟的手遊和廣告收入。

【遊戲熱話】Xbox Game Pass推新方案　允許同國家5名家庭成員加入

微軟強調，該公司會將其開放式應用商店的理念，應用到Xbox手遊商店，包括對第三方應用程式的平等待遇，以及應用內支付的選擇。微軟希望向大眾提供App Store和Play商店以外的選項，為消費者習慣帶來重大的轉變。

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責任編輯：陳卓賢

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