▲ 【金融峰會】據報若金融峰會與會者確診新冠肺炎 政府或准乘坐私人飛機離港

加場後的「國際金融領袖投資峰會」將會在11月1日至3日舉行，《彭博》引述消息人士報道，本港防疫措施不太可能有重大轉變，但港府考慮作出讓步，讓出席會議人士在新冠病毒檢測呈陽性時，乘坐私人飛機離開香港。

消息人士指，衞生署正在與金管局就峰會商討最後細節，包括一旦與會者確診應如何處理。而其中一個選項是，讓確診者乘坐私人飛機離港，但前提是可以成功安排確診者在從酒店前往機場，以及等待航班時保持隔離。假若確診者未能乘坐私人飛機離開，他們將獲准在酒店房間內進行隔離。這符合現行的防疫政策，因確診者是無法乘坐商務客機離境。

另外，消息人士又指，大多數與會者將住在峰會舉行場地，即中環四季酒店，這將有利當局集中管理。而消息人士又指，在「0+3」的入境安排下，與會者可能會獲得豁免，以便可以參加特定的活動或進入部分場所，例如四季餐廳，但所有與會者都必須進行要核酸檢測，但檢測次數則仍在相討。金管局回應指，政府已批准一整套有關峰會的感染控制安排，其安排將會有利活動舉行。

此前，金管局總裁余偉文指出，將有200位金融界領袖人物參與，多名重量級金融機構高層，均參與是次峰會，又指出是次會議有100多家全球重要金融機構主要負責人，當中超過30家機構由董事長或行政總裁代表。

【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向

相關文章：

【金融峰會】國際金融領袖峰會「加場」 11月3日凱雷、資本集團等舵手發言

【香港通關】港府據報要求專家勿再推「0+0」 金融峰會或獲豁免「黃碼」要求可參與晚宴

【金融峰會】約廿間大行高層據報將出席香港11月國際金融投資峰會 包括摩根士丹利及花旗

編輯：姚卓然