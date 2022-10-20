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【券商點睇】成本滙率令成本進一步承壓 維達遭調低盈測

股樓投資 12:11 2022/10/20

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維達國際（03331）早前公布最新業績，第三季總收入43.74 億元，按年升6.5%，實現經營利潤7,700萬元，按年下跌78.2%，主要因漿價進一步上行影響。事實上，公司在內地與電商渠道的表現並不弱，第三季內地收入33.48億元，按年升8.7%，固定滙率換算為上升15.6%。

【同場加映】溫股知新：恒指初步回穩 好股仲係難搵

東吳證券指出，在高漿價下公司盈利能力承壓，但提價落地有望緩解成本壓力，第三季經營利潤率為1.8%，按年跌6.8個百分點，若剔除來自經營活動的滙兌虧損影響，經營利潤率為2.9%，由於公司已於第三季進行了兩輪調價，後續隨着提價的持續落地，盈利能力有望逐步修復。

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

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考慮原材料壓力、疫情擾動和人民幣貶值帶來的滙兌損失影響，該行下調2022至2024年盈利預測，預計公司歸母淨利潤分別為 8.7億元、16億元及18億元，對應預測市盈率為21倍、12倍和10倍，相信公司的產品高端化可推動中長期利潤率平均值上行，維持「增持」評級。

【同場加映】青姐話：港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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撰文：林衛

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