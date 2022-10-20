【宏觀中國】國內利率下降預期落空 10月LPR維持不變

當局周四（20日）公布10月貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%，全部較上月維持不變，讓市場對降息的希望落空。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，後續不排除對沖式降準及挖掘LPR利率改革潛力，引導金融機構合理讓利實體經濟，繼續加大實體經濟薄弱環節，重點新興領域支持，促進就業和中長期經濟轉型升級，高質量發展。

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仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部主管龐溟認為，考慮到近期商業銀行淨息差已處於歷史低點、10月與11月有1.5萬億元人民幣的中期借貸便利（MLF）到期，未來有可能通過降準置換大部分到期的MLF，以降低銀行負債成本和息差壓力，緩解信用擴張主體的約束，釋放貨幣政策效能，預計LPR尤其是5年期以上LPR，在年內仍有繼續調降空間。

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撰文：林衛