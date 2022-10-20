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【烏克蘭戰爭】俄宣布烏東4佔領區戒嚴 普京可動員徵兵

環球社會熱點 12:00 2022/10/20

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俄羅斯總統普京早前已宣布烏克蘭東部4個地區併入俄羅斯，遭到聯合國譴責。普京再宣布4地實施戒嚴令，該法例允許普京在該地宣布動員軍隊。戒嚴令不但允許俄羅斯當局限制民眾行動外，亦能強制要求民眾遷移到其他地區。

俄新指揮官認赫爾松情況緊張 或鋪路軍事行動 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周三（19日）宣布，在盧甘斯克（Luhansk）、頓涅茨克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）4個烏克蘭被佔區，實施戒嚴令。

該法令早於2002年已訂立，但此前從未使用過。根據規定，政府只能在俄羅斯面臨侵略或直接侵略威脅時才能頒布戒嚴令。

俄羅斯此前已在國內宣布部分動員軍隊徵兵，該戒嚴令允許當局在4地宣布動員，但目前俄羅斯尚未宣布會徵召更多人。根據規定，戒嚴令下當局有權制定措施，滿足俄羅斯武裝部隊需求防禦領土。

烏克蘭南部州份尼古拉耶夫（Mykolaiv）州長Vitaliy Kim表示，相信普京將會宣布動員。他批評俄羅斯如強迫平民在佔領國武裝部隊服役，將違反日內瓦公約中關於戰爭行為的規定。

俄羅斯富豪據報爭購地下避難所 聲稱能抵禦核災地震 【下一頁】

戒嚴令亦允許俄羅斯當局限制居民行動，實施宵禁令要求民眾留在家中。俄羅斯人權律師Pavel Chikov表示，當局或將設立檢查站及檢查車輛，亦有權拘留民眾長達30日。駐赫爾松的俄羅斯官員已宣布，禁止民眾進入該地區7日。俄羅斯官媒則稱當地目前無需宵禁，惟指會將管治權移交軍方。

另外，Pavel Chikov亦指，戒嚴令允許俄羅斯當局強行將民眾遷移到其他地區。根據規定，俄羅斯當局可將居民重新安置到安全區域，並撤走具有經濟、社會及文化意義的物件。

獲俄羅斯扶植的官員被佔區Vladimir Saldo周三亦宣布，隨著烏克蘭反攻速度加快，未來6日內將從赫爾松撤走5萬至6萬人。

有美國特使上月表示，俄羅斯或已強制遷移90萬至160萬名烏克蘭人，並指俄方已犯下戰爭罪。

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責任編輯：李俊儀

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