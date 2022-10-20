【婚禮需求】本港調查：過半受訪者傾向簡約婚禮　惟訂婚戒指不能慳

▲ 雖然婚禮規模縮小，但81%受訪者仍然視訂婚戒指為最關鍵一環。（資料圖片）

新冠肺炎疫情及各項社交距離措拖，打亂不少準新人的計劃，亦影響了他們對婚禮的期望。不過有本地市場調查發現，準新人對訂婚戒指需求不減，視為最重要的一環。

鑽石品牌De Beers委托尼爾森進行香港市場調查，發現在目前的社交距離措施下，婚禮規模趨向小型。超過一半受訪女性（55%）傾向選擇簡約隨意的婚禮，比率較疫情前增加24百分點。「只有見證人的婚禮」和「旅行結婚」也是不少女性的選擇，比率分別為27%和25%。

婚前派對、婚宴重要性減

雖然婚禮規模縮小，但81%受訪者仍然視訂婚戒指為最關鍵一環，重要性與疫情前絲毫不變。比率超越了拍攝婚紗相（70%）和婚紗（54%）。另一方面，婚前派對、婚宴和度蜜月則較不重要。

縱使網購成風，但高達94%的受訪者也強烈希望親自參與挑選合適的戒指。考慮的主要因素除了傳統的鑽石4C標準（色澤、淨度、克拉及切工），大部分受訪者亦以天然鑽石為首選。另亦更有接近一半準新娘（47%）表示會留意鑽石的來源或證書。綜合全球數據而言，18至24歲的顧客最關注鑽石的來源。

責任編輯：葉泳珊