【音樂平台】三星夥TikTok推音樂協作平台　讓大眾與知名音樂人共創新曲

▲ 知名音樂人Max Martin將率先為StemDrop發布一首60秒的全新原創單曲，TikTok用戶將可用它來創作自己的混音，包括人聲、鼓、低音線等。（TikTok）

不少人都會在短片平台TikTok上，分享自己創作的音樂歌曲。為使音樂製作更普及化，三星宣布與TikTok合作推出音樂協作平台「StemDrop」，讓全球TikTok用戶展示他們的音樂作品，並有機會與知名音樂人共同創作新曲。

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向TikTok用戶 提供創意指導

StemDrop將於10月26日在TikTok正式上線，據介紹，該平台已與Syco娛樂公司（Syco Entertainment）、環球音樂集團（Universal Music Group）及聯眾唱片（Republic Records）建立合作，向TikTok用戶提供創意指導。

知名音樂人Max Martin將率先為StemDrop發布一首60秒的全新原創單曲，TikTok用戶將可用它來創作自己的混音，包括人聲、鼓、低音線等。

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三星表示，是此次合作的主要目的是推廣自家新手機，鼓勵TikTok 用戶使用其Galaxy Z Flip 4來製作音樂影片，分享他們的音樂創作。三星還推出了「StemDrop Mixer」，允許不同級別的TikTok用戶嘗試自己喜歡的旋律、和聲和音頻效果，創造新的混音，並在社交媒體平台上分享。

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責任編輯：陳卓賢