【小米1810】雷軍：小米要在電動車市場上獲得成功　就必須躋身至行業頭5名

▲ 【小米1810】雷軍直言小米要在電動車市場上獲得成功 就必須躋身至行業頭5名

小米 （01810） 創辦人雷軍表示， 電動汽車製造門檻相比汽油車大幅降低，汽車將轉變成 電子產品 ，他直言小米要在電動車市場上獲得成功，就必須 躋身至行業頭5名 ，並且每年出貨量超過1000萬輛。

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雷軍於社交媒體發文指 ， 許多小米粉絲對小米電動車以及公司對它的看法感到好奇。 事實上，在小米進入電動汽車市場之前，公司對電動汽車行業進行了深入的研究並獲得了深刻的見解。

面對風口就在智能電動汽車上，他表示， 電動汽車製造門檻相比汽油車大幅降低，3萬個零部件高度模塊化，而 電池成本在過去十年下降了80%，相信未來至少有50%的成本下降空間。 因此，他認為電動汽車是一種以智能化、軟件化和以用戶體驗為核心的電子消費產品。汽車行業的本質將從機械發展轉變成電子消費產品，而市場份額更是高度集中在頂級玩家手中。

同時，他 相信，當電動汽車行業成熟時，全球頭5大品牌將佔據80%以上的市場份額。換句話說，小米成功的唯一途徑是躋身頭5名之中，並每年出貨超過1000萬輛汽車。他直言，電動車市場的 競爭將是殘酷的。

此前，雷軍 形容小米造車是一個被逼出來的決定 ， 如果不加入就會落伍。他又指，這將是他人生中最後一次重大的創業項目，自己願意押上人生所有積累的戰績和聲譽，為小米汽車而戰。

此前有傳小米的第一款車將會是一款轎車，其較高配置版的售價將會超過30萬元人民幣。 今年8月，雷軍透露， 小米自動駕駛技術已進入測試階段，第一期規劃140輛測試車，將陸續在中國進行測試，目標是2024年進入行業第一陣營。

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編輯：姚卓然