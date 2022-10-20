  • 24°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 11:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米1810】雷軍：小米要在電動車市場上獲得成功　就必須躋身至行業頭5名

股市 10:50 2022/10/20

分享：

分享：

【小米1810】雷軍直言小米要在電動車市場上獲得成功　就必須躋身至行業頭5名

小米 （01810） 創辦人雷軍表示，電動汽車製造門檻相比汽油車大幅降低，汽車將轉變成電子產品，他直言小米要在電動車市場上獲得成功，就必須躋身至行業頭5名，並且每年出貨量超過1000萬輛。

小米現跌1.5%，報8.81元。

雷軍於社交媒體發文指許多小米粉絲對小米電動車以及公司對它的看法感到好奇。事實上，在小米進入電動汽車市場之前，公司對電動汽車行業進行了深入的研究並獲得了深刻的見解。

面對風口就在智能電動汽車上，他表示，電動汽車製造門檻相比汽油車大幅降低，3萬個零部件高度模塊化，而電池成本在過去十年下降了80%，相信未來至少有50%的成本下降空間。因此，他認為電動汽車是一種以智能化、軟件化和以用戶體驗為核心的電子消費產品。汽車行業的本質將從機械發展轉變成電子消費產品，而市場份額更是高度集中在頂級玩家手中。

同時，他相信，當電動汽車行業成熟時，全球頭5大品牌將佔據80%以上的市場份額。換句話說，小米成功的唯一途徑是躋身頭5名之中，並每年出貨超過1000萬輛汽車。他直言，電動車市場的競爭將是殘酷的。

此前，雷軍形容小米造車是一個被逼出來的決定如果不加入就會落伍。他又指，這將是他人生中最後一次重大的創業項目，自己願意押上人生所有積累的戰績和聲譽，為小米汽車而戰。

此前有傳小米的第一款車將會是一款轎車，其較高配置版的售價將會超過30萬元人民幣。今年8月，雷軍透露，小米自動駕駛技術已進入測試階段，第一期規劃140輛測試車，將陸續在中國進行測試，目標是2024年進入行業第一陣營。

樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向，即睇 【ET財智Talk】

相關文章：

【小米1810】小米照升0.3%　兩聯合創始人疑共沽2.45億股　黎萬強大削4成持倉、洪鋒減持近19億元大貨

【小米1810】雷軍：「造車」令小米未來5至10年不舒服

【小米1810】雷軍官媒訪問：我37歲財務自由　小米「被逼」造車

編輯：姚卓然

小米集團－W（01810） 港股 電動車 汽車 雷軍 軟件 小米 創業

上一篇文章

【港股市況】ATM跌3%至4%　恒指16000關暫見支持、從低位反彈200點（不斷更新）

下一篇文章

【ET開市直擊】Tesla業績大拆解 施政報告後港股點睇（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】美10年債息升穿4.1厘 道指跌99點 納指挫0.9%
【美股收市】美10年債息升穿4.1厘 道指跌99點 納指挫0.9%
【施政報告2022】香港勞動人口近2年流失14萬、6成為高技術人士　推「高端人才通行證計劃」等搶人才措施
【施政報告2022】香港勞動人口近2年流失14萬、6成為高技術人士　推「高端人才通行證計劃」等搶人才措施
【港股夜期+ADR】中概股指數急插7%　離岸人民幣再跌　阿里美股跌穿70港元關　騰訊ADR驚見236元（不斷更新）
【港股夜期+ADR】中概股指數急插7%　離岸人民幣再跌　阿里美股跌穿70港元關　騰訊ADR驚見236元（不斷更新）
【施政報告2022】合資格非香港居民可先買樓、7年後退額外印花稅　新世界午後倒跌5%、新地跌近3%
【施政報告2022】合資格非香港居民可先買樓、7年後退額外印花稅　新世界午後倒跌5%、新地跌近3%
【施政報告2022】李家超：2027年開古洞站、2033年前開白石角站　宣布6大鐵路公路基建、錦田鐵路連通九龍塘、新路紓吐露港壓力（第二版）
【施政報告2022】李家超：2027年開古洞站、2033年前開白石角站　宣布6大鐵路公路基建、錦田鐵路連通九龍塘、新路紓吐露港壓力（第二版）
【日圓滙價】日圓狂貶值　「渡邊太太」軍團再現　日圓兌美元交易額突破1000萬億日圓
【日圓滙價】日圓狂貶值　「渡邊太太」軍團再現　日圓兌美元交易額突破1000萬億日圓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款