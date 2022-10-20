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柏斐文辭任英國内政大臣 辭職信疑表達不滿卓慧思

環球政治 10:50 2022/10/20

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英國首相卓慧思的下台危機尚未解除之際，内政大臣柏斐文承認違規使用私人電郵處理政府公務，成為過去一周内第二名下台的内閣成員。柏斐文在辭職信中批評本屆政府，又稱她因犯錯而承擔責任請辭，有分析指她是暗示卓慧思也應為迷你財政預算案事件下台。

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柏斐文（Suella Braverman）周三（19日）向卓慧思（Liz Truss）遞交辭職信，承認她通過私人電郵向一位議會同事發送一份有關政策的正式文件，希望對方支持政府的移民政策。

她透露自己意識到出錯後，立刻通報此事及知會内閣秘書。她強調自己作為内政大臣，是以最高標準要求自己，指辭職是正確做法。

柏斐文又指人需為自己的錯誤承擔責任，才能保障政府日常事務運作。她強調如果假裝他們沒有犯錯，或者外界看不到他們犯錯，然後希望事情自然好轉，就不是嚴肅政治。

英媒分析指柏斐文上述這句有弦外之音，是試圖用自己辭職來影射卓慧思拒絕認錯下台。

辭職信中更提到，柏斐文指英國人正經歷一個動蕩時期，而她對本屆政府的方向感到擔憂。她批評本屆政府違反對選民作出的關鍵承諾，她也嚴重擔憂政府兌現承諾的能力。

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卓慧思表示接受柏斐文的辭職，並安排前運輸大臣夏博思（Grant Shapps）接替内政大臣一職。

繼關浩霆（Kwasi Kwarteng）被免除財相職務後，柏斐文為過去一周内第二名下台的閣員。

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責任編輯：鄭錦玲

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