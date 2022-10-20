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【施政報告2022】交銀國際：報告難扭轉樓價跌勢、未能吸引人才來港　料樓價未來6至12個月回落5%至10%

股市 10:19 2022/10/20

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【施政報告2022】交銀國際：報告難扭轉樓價跌勢、未能吸引人才來港　料樓價未來6至12個月回落5%至10%

施政報告提出，合資格外來人才在成為香港永久性居民後可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅，意味外來人才可先買樓，7年後才獲退回款項。交銀國際認為，有關措施未能有效吸引海外人才來港，只能令現金充裕的買家受惠。

加快及擴大發展北部都會區發展，同時在5年內啟動收地，而提高住宅及商業地皮的地積比率，長遠可以增加供應。
至於通過增加短期公屋供應及新建3萬套簡約公屋，料可在4年內將輪流公屋時間從6年縮短至4.5年。

高盛：維持今明兩年樓價各跌15%預期　緊盯吸引專才計劃成效【下一頁】

不過，交銀國際認為，施政報告難以扭轉樓價下跌趨勢，也沒有應對短中期樓市的措施，相信短期地產股價會受壓力，維持本港地產股「與市場同步」評級，並估計樓價會於未來6至12個月回落5%至10%。

交銀國際稱，短期購買力會聚焦於一手新盤市場，因此看好可售貨源充足兼去貨率較高的新鴻基地產 （00016）

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【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解政府如減辣幫助多大

相關文章：【香港樓市】富瑞：本港樓市呈「完美風暴」料樓價進一步向下　「若樓價跌逾兩成，部分辣招或會放寬」（附個股目標價）

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編輯：陳韻妍

港股 一手市場 香港物業 大行報告 北部都會區 樓價 公屋 地產 印花稅 本港地產股

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