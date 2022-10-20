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【AMZN】亞馬遜貝索斯籲做好準備　應付美國經濟很大可能步入衰退

宏觀解讀 09:44 2022/10/20

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【AMZN】亞馬遜貝索斯籲做好準備　應付美國經濟很大可能步入衰退

繼華爾街大行紛警告經濟前景後，亞馬遜Amazon（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）在Twitter表示，認同高盛（美：GS）行政總裁David Soloman指經濟很大可能衰入衰退的言論，指大家應做好準備。

摩通戴蒙：美國難以「軟著陸」　加息壓通脹總比滯脹好【下一頁】

Soloman稱，企業領導人及投資者應了解衰退風險正在上升，通脹持續高企下，聯儲局正通過一系列進取的加息，來壓抑物價升幅，「你必須預期會出現更多波動，但這不意味肯定會出現非常困難的經濟情況，不過，美國仍很大可能步入衰退」。

除高盛外，摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）日前亦指，美國會於未來6個月步入衰退，而且情況相當嚴峻。

相關文章：【美國經濟】美銀CEO：美消費力仍強勁　儲局調控減速仍難

相關文章：【全球經濟】IMF及世銀警告：全球三分一經濟體將會今明兩年遇「技術性衰退」

樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向，即睇 【ET財智Talk】

 

編輯：陳韻妍

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