▲ 【AMZN】亞馬遜貝索斯籲做好準備 應付美國經濟很大可能步入衰退

繼華爾街大行紛警告經濟前景後，亞馬遜Amazon（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）在Twitter表示，認同高盛（美：GS）行政總裁David Soloman指經濟很大可能衰入衰退的言論，指大家應做好準備。

Soloman稱，企業領導人及投資者應了解衰退風險正在上升，通脹持續高企下，聯儲局正通過一系列進取的加息，來壓抑物價升幅，「你必須預期會出現更多波動，但這不意味肯定會出現非常困難的經濟情況，不過，美國仍很大可能步入衰退」。

除高盛外，摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）日前亦指，美國會於未來6個月步入衰退，而且情況相當嚴峻。

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編輯：陳韻妍