【AAPL】再有供應商證實iPhone 14 Plus減產　據指砍單幅度達4成左右

▲ 【AAPL】再有供應商證實iPhone 14 Plus減產 砍單幅度達4成左右

日前外媒引述消息指，蘋果（Apple，美：AAPL）正在削減新推出手機iPhone 14 Plus產量。現再有報道指，從供應鏈和業界人士已證實蘋果已經確定將大砍iPhone 14 Plus的訂單，砍單幅度達到4成左右。

台灣電子時報報道，從業界人士得知，確實有接收到iPhone 14 Plus將大幅減產，砍單幅度達到4成左右，並由其他機型來補足總出貨量的缺口。

報道指，iPhone 14 Plus在全球市場的狀況，銷售表現都相對平淡，也讓蘋果果斷決定再次調整出貨的規格比重，據指iPhone 14 Plus的整體出貨量將下修到1,000萬台左右。

iPhone 14 Plus為iPhone 14 的大螢幕版本，配備6.7吋幕螢幕。

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編輯：姚卓然