2022年金融市場持續呈現震盪；近期英國危機再度造成市場動盪。事件源由為英國首相卓慧思政府近期提出的迷你預算案，即舉債減稅方案，引發了市場對英國債務持續擴大的擔憂，也導致英鎊重貶，英國30年期國債收益率在幾週內飆升至20年高點。市場擔憂也迅速造成英國退休基金的支付能力壓力，進而使英倫央行（BOE）在討論縮減資產負債表幾週後開始購買債券，戲劇性政策轉向。星展集團評估這些問題在英國的根源，以及在目前不確定的環境下投資人因應的策略。

儘管卓慧思政府最近受到抨擊，但實際上英國多年來一直採取擴張性預算；2008年全球金融海嘯以來，債務占GDP比已上升兩倍，達到97%水平。問題在於，英國透過發行通脹指數債券來籌措約1/4政府債務融資，與其他成熟市場相形見絀。與其他經濟體不同的是，英國將發現在通脹環境中“透過通脹消除債務”更加困難，因為債務利息支付仍會隨著通脹上揚而調高。

當通脹上揚時，令英國決策者陷入難題，即（a）提高利率以抑制通脹並導致更高的固定利率成本，或（b）冒著對利率不那麼鷹派態度的風險，但最終提高與通脹連結產品利率。英國央行選擇前者是為了表現出其強硬的決心，但在政府財政過度擴張下，升息很快引發了市場對債務承擔的擔憂。市場的不信任導致英國國債面臨賣壓。

目前，金融穩定似乎是英國的優先選項，但BOE何時重新回到對價格穩定的關注，並恢復升息對抗通脹的分歧仍然存在。在這種情況下，英國的退休基金/保險基金仍將面臨壓力；星展集團預期，出售資產的賣壓應只會在英國國內，漫延至全球其他資產的壓力相對有限，因為（a）英國退休基金投資海外僅13%，且（b）貨幣錯配（currency mismatch）的情況並不嚴重。因此，相關壓力主要環繞在英國國債、信貸以及其他以英鎊計價的風險性資產。

對風險性資產的影響評估。由於持續面臨壓力，星展集團持續謹慎看待風險性資產，並偏好優質證券。對股市的觀點維持中立，看好能夠持續展現穩健獲利、現金流和資本報酬的優質企業。債市部份，星展集團持續看好短天期投資等級債，藉以降低信貸和存續期間風險。

責任編輯︰梁浩碩