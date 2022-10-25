【中概股】百勝中國跌5%　昨轉為主要雙重上市　CEO：獲納滬深港通冀增股票流動性

▲ 【中概股】百勝中國今日轉為主要雙重上市 CEO：獲納滬深港通冀增股票流動性

百勝中國 （09987） 昨（24日）於聯交所的第二上市地位轉換為主要上市將生效，並將於聯交所及紐交所雙重主要上市，且於生效日期將自其股票簡稱中刪除股票標記「S」。同時，即日起，其在港交所交易的普通股亦已被納入滬港通及深港通股票名單。

百勝中國早段承接昨日跌勢，跌5.1%，報304.8元，創四個月低。

百勝中國首席執行官屈翠容指，今日百勝中國迎來發展的又一個重要里程碑。集團於香港轉為主要上市有望提升公司於全球資本市場的地位並進一步拉近與員工、顧客、合作夥伴和股東的關係。同時，集團的股票已被納入滬港通和深港通，為中國內地投資者開放了投資渠道。集團亦希望，憑藉這一新地位，將擴大公司股東基礎並增加股票流動性。長期而言，百勝中國將繼續致力於推動業務增長及加強核心競爭力，使百勝中國更具韌性及靈活性，並對未來的發展前景倍感振奮。

另外，公司已委任公司企業秘書及高級法律總監劉蘋蘋；及卓佳專業商務有限公司鄧景賢擔任公司聯席公司秘書，並自生效日期起生效。

公司指，於生效日期後的財務報表將繼續根據美國公認會計準則編製及根據美國上市公司會計監督委員會準則審計。此外，公司注意到，若公司須在香港採納與美國不同的會計準則進行披露，則可能會使公司的投資者及股東產生混淆。在兩個市場採用相同的會計準則進行披露，將會減輕任何此類混淆。

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編輯：姚卓然