【港股市況】ATM跌4%至6%　恒指早段跌400點、科指跌逾4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反覆下跌，港股今早低開近300點。阿里巴巴 （09988） 跌5%，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 亦跌近3%，恒指低開280點，開報16230點，再創11年低，科指跌3.3%，報3091點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：43】四大內銀普遍逆市向好，工行 （01398） 升0.3%；中行 （03988） 升0.8%；農行 （01288） 升0.4%；建行 （00939） 跌0.5%。

【09：38】大市跌逾400點，報16100點，跌410點；科指跌4.6%，報3049點。

【09：37】兗礦能源 （01171） 發盈喜，預計今年前三季錄純利約271億元人民幣，按年增加1.35倍，惟股價隨市跌逾3%，低見25.05元。

【09：35】ATM早段跌幅擴大到4%至6%。

【09：33】港股開市後跌幅擴大至逾300點，報16144點，跌366點；科指跌3.9%，報3071點。

【09：32】大家樂 （00341） 發喜，股價逆市向好升0.9%。

【盈喜｜餐飲股】大家樂料上半財年溢利增最多42% 若撇政府補貼反錄下跌

【09：30】復星國際 （00656） 復牌，股價開市後升逾4%，高見5.05元。

【09：28】中概股受壓，百度 （09888） 跌逾8%，開報91元破底。

【09：26】金沙 （01928） 績後低開4%，第三季經調整物業EBITDA轉虧損1.5億美元。

【09：24】李寧 （02331） 跌逾3%；安踏 （02020） 、特步 （01368） 跌逾1%。

【體育用品股】李寧第三季同店銷售按年錄高單位數增長 電子商務虛擬店舖增長10%至20%、跑贏線下零售

【09：23】新能源汽車股挫，理想汽車 （02015） 跌逾9%；小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 跌逾7%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌5%，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 亦跌近3%，恒指低開280點，開報16230點，再創11年低，科指跌3.3%，報3091點。

【09：16】中國9月一年期貸款市場報價利率（LPR）報3.65%，五年期LPR報4.30%，均維持不變符預期。

【LPR】中國10月LPR雙雙維持不變、符合預期 一年期為3.65%、五年期為4.30%

【09：13】期指低開312點，開報16199點。

【08：45】復星國際 （00656） 今早復牌。復星向內地民企沙鋼集團悉售南京南鋼鋼鐵聯合有限公司60%股權，意向代價不超過160億元人民幣。

【復星系】復星擬160億人幣出售南鋼資產 估值貼近市價 周四復牌

【08：33】【中概股】百勝中國下周一轉為主要雙重上市

【08：23】恒指黑期跌約228點，報16281點；道指期貨跌12點，報30448點。

【08：03】【吉利175】吉利否認計劃增持Aston Martin 此前據報欲增持至一成

【07：45】【藍籌業績│濠賭股】金沙中國第三季淨虧損按年擴大一成 經調整物業EBITDA轉虧損1.5億美元

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接30.6億港元沽盤 銀行體系結餘千億關告急（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報16260點，跌250點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報41.82元，較港收市價高0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報236.75元，較港收市價低7.25元或近3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報69.93元，較港收市價低2.77元或3.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】環球經濟持續受通脹問題困擾，繼上周美國公布的核心通脹超預期後，英加公布通脹數據超預期。市場擔心聯儲局亦繼續大幅加息，環球債息狂奔向上，美國10年期債息一度升見4.14厘，勁升0.128厘，美股反覆下跌，道指收市跌99點，報30423點；標指跌24點，報3695點；納指跌91點或0.85%，報10680點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】微創醫療、中國重汽、華潤啤酒

責任編輯︰梁浩碩