  • 23°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 09:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】ATM跌4%至6%　恒指早段跌400點、科指跌逾4%（不斷更新）

股市 09:44 2022/10/20

分享：

分享：

港股市況不斷更新

美股反覆下跌，港股今早低開近300點。阿里巴巴 （09988） 跌5%，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 亦跌近3%，恒指低開280點，開報16230點，再創11年低，科指跌3.3%，報3091點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：43】四大內銀普遍逆市向好，工行 （01398） 升0.3%；中行 （03988） 升0.8%；農行 （01288） 升0.4%；建行 （00939） 跌0.5%。

【09：38】大市跌逾400點，報16100點，跌410點；科指跌4.6%，報3049點。

【09：37】兗礦能源 （01171） 發盈喜，預計今年前三季錄純利約271億元人民幣，按年增加1.35倍，惟股價隨市跌逾3%，低見25.05元。

【09：35】ATM早段跌幅擴大到4%至6%。

【09：33】港股開市後跌幅擴大至逾300點，報16144點，跌366點；科指跌3.9%，報3071點。

【09：32】大家樂 （00341） 發喜，股價逆市向好升0.9%。

【盈喜｜餐飲股】大家樂料上半財年溢利增最多42%　若撇政府補貼反錄下跌

【09：30】復星國際 （00656） 復牌，股價開市後升逾4%，高見5.05元。

【09：28】中概股受壓，百度 （09888） 跌逾8%，開報91元破底。

【09：26】金沙 （01928） 績後低開4%，第三季經調整物業EBITDA轉虧損1.5億美元。

【09：24】李寧 （02331） 跌逾3%；安踏 （02020） 、特步 （01368） 跌逾1%。

【體育用品股】李寧第三季同店銷售按年錄高單位數增長　電子商務虛擬店舖增長10%至20%、跑贏線下零售

【09：23】新能源汽車股挫，理想汽車 （02015） 跌逾9%；小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 跌逾7%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌5%，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 亦跌近3%，恒指低開280點，開報16230點，再創11年低，科指跌3.3%，報3091點。

【09：16】中國9月一年期貸款市場報價利率（LPR）報3.65%，五年期LPR報4.30%，均維持不變符預期。

【LPR】中國10月LPR雙雙維持不變、符合預期　一年期為3.65%、五年期為4.30%

【09：13】期指低開312點，開報16199點。

【08：45】復星國際 （00656） 今早復牌。復星向內地民企沙鋼集團悉售南京南鋼鋼鐵聯合有限公司60%股權，意向代價不超過160億元人民幣。

【復星系】復星擬160億人幣出售南鋼資產　估值貼近市價　周四復牌

【08：33】【中概股】百勝中國下周一轉為主要雙重上市　

【08：23】恒指黑期跌約228點，報16281點；道指期貨跌12點，報30448點。

【08：03】【吉利175】吉利否認計劃增持Aston Martin　此前據報欲增持至一成

【07：45】【藍籌業績│濠賭股】金沙中國第三季淨虧損按年擴大一成　經調整物業EBITDA轉虧損1.5億美元

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接30.6億港元沽盤　銀行體系結餘千億關告急（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報16260點，跌250點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報41.82元，較港收市價高0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報236.75元，較港收市價低7.25元或近3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報69.93元，較港收市價低2.77元或3.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】環球經濟持續受通脹問題困擾，繼上周美國公布的核心通脹超預期後，英加公布通脹數據超預期。市場擔心聯儲局亦繼續大幅加息，環球債息狂奔向上，美國10年期債息一度升見4.14厘，勁升0.128厘，美股反覆下跌，道指收市跌99點，報30423點；標指跌24點，報3695點；納指跌91點或0.85%，報10680點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】微創醫療、中國重汽、華潤啤酒

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

上一篇文章

【AMZN】亞馬遜貝萊斯籲做好準備　應付美國經濟很大可能步入衰退

下一篇文章

【體育用品股】李寧挫4%　第三季同店銷售按年錄高單位數增長　電子商務虛擬店舖增長10%至20%、跑贏線下零售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】中概股指數急插7%　離岸人民幣再跌　阿里美股跌穿70港元關　騰訊ADR驚見236元（不斷更新）
【港股夜期+ADR】中概股指數急插7%　離岸人民幣再跌　阿里美股跌穿70港元關　騰訊ADR驚見236元（不斷更新）
【日圓滙價】日圓狂貶值　「渡邊太太」軍團再現　日圓兌美元交易額突破1000萬億日圓
【日圓滙價】日圓狂貶值　「渡邊太太」軍團再現　日圓兌美元交易額突破1000萬億日圓
【美股收市】美10年債息升穿4.1厘 道指跌99點 納指挫0.9%
【美股收市】美10年債息升穿4.1厘 道指跌99點 納指挫0.9%
【施政報告2022】合資格非香港居民可先買樓、7年後退額外印花稅　新世界午後倒跌5%、新地跌近3%
【施政報告2022】合資格非香港居民可先買樓、7年後退額外印花稅　新世界午後倒跌5%、新地跌近3%
【施政報告2022】香港勞動人口近2年流失14萬、6成為高技術人士　推「高端人才通行證計劃」等搶人才措施
【施政報告2022】香港勞動人口近2年流失14萬、6成為高技術人士　推「高端人才通行證計劃」等搶人才措施
【施政報告2022】李家超：2027年開古洞站、2033年前開白石角站　宣布6大鐵路公路基建、錦田鐵路連通九龍塘、新路紓吐露港壓力（第二版）
【施政報告2022】李家超：2027年開古洞站、2033年前開白石角站　宣布6大鐵路公路基建、錦田鐵路連通九龍塘、新路紓吐露港壓力（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款