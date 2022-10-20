【港股市況】ATM跌近5%至6%　港交所逆市穩　恒指半日跌400點暫守萬六關（不斷更新）

美股反覆下跌，港股再跌400點，創逾13年低。ATM跌近5%至6%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 齊破底。藥明生物 （02269） 大挫逾9%，港交所 （00388） 逆市靠穩，微升近0.1%。恒生指數低開280點，其後走勢向下，曾跌最多501點，低見16060點，恒指半日跌400點，報16110點，成交640.4億元，暫守16000點關口。科指跌3.4%，報3087點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒指半日跌400點，報16110點，成交640.4億元，暫守16000點關口。科指跌3.4%，報3087點。ATM跌近5%至6%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 齊破底。藥明生物 （02269） 大挫逾9%，港交所 （00388） 逆市靠穩，微升近0.1%。

【11：42】【金融峰會】據報若金融峰會與會者確診新冠肺炎 政府或准乘坐私人飛機離港

【11：38】潤歌互動 （02422） 升幅擴大至26%，高見1.74元創上市後新高。

【11：33】新世界 （00017） 股價再跌逾3%，低見18.22元再破底。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.4%，深證跌0.6%，創業板指跌1%。

【11：23】藥明生物 （02269） 跌近10%，低見42.5元，暫為表現最差藍籌。

【11：18】恒指跌幅再擴至近400點，報16116點，跌394點。

【11：15】中國航天萬源 （01185） 股價再升9%，破頂高見0.21元。

【11：05】微創醫療 （00853） 升逾2%；微創機器人 （02252） 升逾6%。

【11：04】半新股潤歌互動 （02422） 升逾17%，高見1.65元，成交1299.9萬元。

【11：02】華虹半導體 （01347） 逆市升逾4%，高見17.58元；中芯 （00981） 升逾1%。

【11：01】港交所 （00388） 率先轉升0.5%，高見254元。

【10：58】ATM跌幅略收窄至逾3%至4%，大市低位反彈約200點，跌幅收窄至300點內，報16214點，跌297點；科指跌2.3%，報3122點。

【10：51】小米 （01810） 跌0.5%，已是ATMXJ中表現最好。

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【10：33】大市跌至近16000點關口暫見支持，低位反彈逾百點。恒指跌幅略收窄至372點，報16139點，今早曾跌最多501點，低見16010點，科指跌3.4%，報3088點。

【10：25】李寧 （02331） 跌幅擴大至逾8%，低見48.55元。

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【10：15】【手遊股】赤子城科技插7% 首三季社交媒體收入按年增36% 創新業務跌36%、跌收窄12個百分點

【10：14】ATM跌5%至6%，大市跌500點，低見16010點。

【09：58】港股開市後跌穿2011年10月低位，最新跌近450點，低見16064點，創2009年5月以來低，下試16000點關口。

【09：48】比亞迪 （01211） 跌逾4%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌3%破底；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【09：43】四大內銀普遍逆市向好，工行 （01398） 升0.3%；中行 （03988） 升0.8%；農行 （01288） 升0.4%；建行 （00939） 跌0.5%。

【09：38】大市跌逾400點，報16100點，跌410點；科指跌4.6%，報3049點。

【09：37】兗礦能源 （01171） 發盈喜，預計今年前三季錄純利約271億元人民幣，按年增加1.35倍，惟股價隨市跌逾3%，低見25.05元。

【09：35】ATM早段跌幅擴大到4%至6%。

【09：33】港股開市後跌幅擴大至逾300點，報16144點，跌366點；科指跌3.9%，報3071點。

【09：32】大家樂 （00341） 發喜，股價逆市向好升0.9%。

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【09：30】復星國際 （00656） 復牌，股價開市後升逾4%，高見5.05元。

【09：28】中概股受壓，百度 （09888） 跌逾8%，開報91元破底。

【09：26】金沙 （01928） 績後低開4%，第三季經調整物業EBITDA轉虧損1.5億美元。

【09：24】李寧 （02331） 跌逾3%；安踏 （02020） 、特步 （01368） 跌逾1%。

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【09：23】新能源汽車股挫，理想汽車 （02015） 跌逾9%；小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 跌逾7%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌5%，美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 亦跌近3%，恒指低開280點，開報16230點，再創11年低，科指跌3.3%，報3091點。

【09：16】中國9月一年期貸款市場報價利率（LPR）報3.65%，五年期LPR報4.30%，均維持不變符預期。

【LPR】中國10月LPR雙雙維持不變、符合預期 一年期為3.65%、五年期為4.30%

【09：13】期指低開312點，開報16199點。

【08：45】復星國際 （00656） 今早復牌。復星向內地民企沙鋼集團悉售南京南鋼鋼鐵聯合有限公司60%股權，意向代價不超過160億元人民幣。

【復星系】復星擬160億人幣出售南鋼資產 估值貼近市價 周四復牌

【08：33】【中概股】百勝中國下周一轉為主要雙重上市

【08：23】恒指黑期跌約228點，報16281點；道指期貨跌12點，報30448點。

【08：03】【吉利175】吉利否認計劃增持Aston Martin 此前據報欲增持至一成

【07：45】【藍籌業績│濠賭股】金沙中國第三季淨虧損按年擴大一成 經調整物業EBITDA轉虧損1.5億美元

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接30.6億港元沽盤 銀行體系結餘千億關告急（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報16260點，跌250點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報41.82元，較港收市價高0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報236.75元，較港收市價低7.25元或近3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報69.93元，較港收市價低2.77元或3.8%。

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【07：30】環球經濟持續受通脹問題困擾，繼上周美國公布的核心通脹超預期後，英加公布通脹數據超預期。市場擔心聯儲局亦繼續大幅加息，環球債息狂奔向上，美國10年期債息一度升見4.14厘，勁升0.128厘，美股反覆下跌，道指收市跌99點，報30423點；標指跌24點，報3695點；納指跌91點或0.85%，報10680點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】微創醫療、中國重汽、華潤啤酒

責任編輯︰梁浩碩