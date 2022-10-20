【港股市況】阿里巴巴ADR較港低近4%　恒指黑期跌約228點、道指期貨跌12點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反覆下跌，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約250點，恒指料開報16260點。滙豐 （00005） ADR折合報41.82元，較港收市價高0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報236.75元，較港收市價低7.25元或近3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報69.93元，較港收市價低2.77元或3.8%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：16】中國9月一年期貸款市場報價利率（LPR）報3.65%，五年期LPR報4.30%，均維持不變符預期。

【09：13】期指低開312點，開報16199點。

【08：45】復星國際 （00656） 今早復牌。復星向內地民企沙鋼集團悉售南京南鋼鋼鐵聯合有限公司60%股權，意向代價不超過160億元人民幣。

【復星系】復星擬160億人幣出售南鋼資產 估值貼近市價 周四復牌

【08：33】【中概股】百勝中國下周一轉為主要雙重上市

【08：23】恒指黑期跌約228點，報16281點；道指期貨跌12點，報30448點。

【08：03】【吉利175】吉利否認計劃增持Aston Martin 此前據報欲增持至一成

【07：45】【藍籌業績│濠賭股】金沙中國第三季淨虧損按年擴大一成 經調整物業EBITDA轉虧損1.5億美元

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接30.6億港元沽盤 銀行體系結餘千億關告急（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報16260點，跌250點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報41.82元，較港收市價高0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報236.75元，較港收市價低7.25元或近3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報69.93元，較港收市價低2.77元或3.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】環球經濟持續受通脹問題困擾，繼上周美國公布的核心通脹超預期後，英加公布通脹數據超預期。市場擔心聯儲局亦繼續大幅加息，環球債息狂奔向上，美國10年期債息一度升見4.14厘，勁升0.128厘，美股反覆下跌，道指收市跌99點，報30423點；標指跌24點，報3695點；納指跌91點或0.85%，報10680點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】微創醫療、中國重汽、華潤啤酒

責任編輯︰梁浩碩