▲ 【吉利175】吉利否認計劃增持Aston Martin 此前據報欲增持至一成

據《彭博》引述消息人士透露，吉利汽車 （00175） 大股東李書福考慮增持英國豪華汽車品牌Aston Martin股權至近10%。 不過，吉利集團其後否認消息。

上月，李書福旗下的浙江吉利控股集團入股英國豪華汽車品牌Aston Martin的7.6%股權。消息人士指，李書福有意在未來將其持股比例增加到接近10%，並可能為進一步分享技術和電氣化專有技術鋪平道路。

消息人士更指出，吉利集團的考量仍屬初步階段，最終可能維持股權比例不變。同時，吉利的舉動可能遭Aston Martin其他主要股東如沙地Public Investment Fund和加拿大億萬富豪Lawrence Stroll等反對。

不過，吉利集團在聲明中表示，目前無意增持Aston Martin的計劃。而Aston Martin則拒評消息。

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編輯：姚卓然