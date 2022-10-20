【藍籌業績│濠賭股】金沙中國低開4%　第三季淨虧損按年擴大一成　經調整物業EBITDA轉虧損1.5億美元

▲ 【藍籌業績│濠賭股】金沙中國第三季淨虧損按年擴大一成 經調整物業EBITDA轉虧損1.5億美元

金沙中國 （01928） 第三季淨虧損4.72億美元，較去年同期擴大10.38%。淨收益總額為2.51億美元，按年減少58.92%。期內，金沙中國經調整物業EBITDA虧損為1.52億美元，相對2021年同期經調整物業EBITDA為3200萬美元。

金沙中國低開4%，報14.68元，創近4個月低。

LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein表示，澳門方面，經營環境仍然困難重重。重要的是，在限制放寬期間，就博彩及零售角度而言，澳門的客戶需求及消費在高端及中場水平上表現穩健，對澳門旅遊業的復蘇及其長期增長前景充滿信心。

Robert Glen Goldstein又指，對於在9月有機會就澳門6個博彩經營批給之一提交標書滿懷感謝，現正處於公開競投方案的諮詢階段，因此目前無法進一步評論有關程序。

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責任編輯︰梁浩碩