【業績│濠賭股】金沙中國經調整EBITDA轉虧1.5億美元　富瑞降目標價、潛在升幅仍逾兩成

▲ 【藍籌業績│濠賭股】金沙中國第三季淨虧損按年擴大一成 經調整物業EBITDA轉虧損1.5億美元

金沙中國 （01928） 公布第三季度表現，期內經調整物業EBITDA虧損為1.52億美元，較去年EBITDA賺3200萬美元遜色，季度淨收益按年跌59%至2.51億美元。以列帳盈利計，金沙中國上季淨虧損4.72億美元，按年跌10%。

雖然澳門上季爆發疫情，外界早預期濠賭股季績難逃虧損，但金沙中國今早股價最多仍跌近8%，低見14.14元。午後市場傳出內地考慮放寬入境限制至「2+5」，金沙一度短暫倒升，惟全日跌1.4%，收報15.08元。

券商指業績符預期 富瑞降目標價至18.5元

券商普遍認為金沙上季表現符預期，但富瑞趁最新業績下調目標價，該行引述管理層指，內地防疫限制依然壓抑境外旅遊需求，即使復甦時機難定，但對澳門長遠前景樂景。富瑞現料澳門今年博彩收入只相當於疫情前14%，與以往預測相同，但下調2023年、24年賭收預測至相當於疫前41%和71%，繼而將目標價由20.2元降至18.5元，潛在升幅仍逾兩成。

花旗則指出，金沙在澳門經營5家博彩綜合項目，規模為營運商之冠，在上季困難時期仍能有效控制現金消耗，看好公司可成為最快及最有能力走出疫情危機的牌主之一，續予目標價26元。

金沙：對澳門接納續牌標書滿懷感謝

LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein表示，澳門方面，經營環境仍然困難重重。重要的是，在限制放寬期間，就博彩及零售角度而言，澳門的客戶需求及消費在高端及中場水平上表現穩健，對澳門旅遊業的復蘇及其長期增長前景充滿信心。

續牌方面，Goldstein指，對澳門政府接納標書滿懷感謝，但現正處於公開競投方案的諮詢階段，因此目前無法進一步評論有關程序。

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責任編輯︰梁浩碩