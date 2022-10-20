▲ 【芯片大戰】美芯片大廠Lam Research直指「損失了中國大客」 料禁令年損25億美元收入

美國大型芯片股Lam Research科林研發（美：LRCX）公布第三季業績，公司表示，由於美國對中國的芯片禁令，明年來自中國的收入將顯著減少，估計公司明年損失20億至25億美元收入，Lam Research主席及CEO Tim Archer表示，已採取必要的措施，以令公司合乎規定，並已經停止付運及技術支援。 Tim Archer明確指出，「已不能再付運任何東西給中國客戶，就算禁令生效前已付運的東西亦不可」。

按市場份額計算，Lam Research為全球第四大芯片設備製造商。Lam Research是中國存儲芯片龍頭長江存儲的主要供應商，該公司的 128 層閃存芯片是中國最先進的芯片，比三星及美光只是落後一兩代。

Lam Research第三季收入50.74億美元，按季升9.5%，純利14.26億美元，按季升17.9%，每股盈利10.39美元，經調整純利14.29億美元，按季升17%，經調整每股盈利10.42美元。經調整毛利率按季由45.2%升至46%。

業績報告顯示，中國為收入主要地方，佔比30%，台灣佔22%，南韓佔17%，而美國僅佔6%。Lam Research指，

Lam Research預測第四季收入仍有51億美元，經調整每股盈利10美元。經調整毛利率44.5%。Lam Research CFO Doug Bettinger指，如果無禁令，前瞻預測肯定可以更高。「我們損失了中國的大客，明顯地情況將持續。」

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記者：譚志偉