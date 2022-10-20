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【日圓滙價】日圓曾失150關、兌港元一度穿5.23　市場憂慮日本央行或調整收益率曲線控制（第三版）

宏觀解讀 22:24 2022/10/20

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【日圓滙價】日圓曾失150關、兌港元一度穿5.23

日圓曾失守150的關鍵水平，日圓兌每美元低見150.089，續創1990年以來新低。每百日圓兌港元低見5.2299。市場預期日本將於150水平出手干預，故投資者充滿戒心，但隨着美國加期臨近，美滙指數向上突破，日圓或將下試150關口。日本財務大鈴木俊一周四在國會重申，日本將對日圓滙率過度波動採取行動，並且不樂見近期日圓呈現迅速的單邊貶值。

「我們絕不能容忍由投機驅動的日圓過度波動，當局會繼續對外滙市場走勢保持高度警惕，並對日圓過度波動作出適當反應。」

若日本央行出手 目的為引入一起雙向波動

由於美日息差擴闊，日圓兌每美元今年來貶值約23%。Brown Brothers Harriman全球外滙策略主管Win Thin認為，若日本央行在未來數天出手干預，不要感到驚訝，因當局不是為了扭轉日圓跌勢，而且引入一起雙向波動。

倘日本官方在150水平未有出手，滙價恐進一步向下插，防守關口將向下移至155及160水平，兌港元則會跌至5算，甚至跌穿5算水平。

日本基準利率升越日本央行政策上限，日本央行宣布額外買債計劃，以遏抑利率上升，日本十年期國債孳升升0.5點子至0.255厘。

隨着日圓弱勢持續，市場預期日本央行或需要調整其收益率曲綫控制（Yield Curve Control，YCC）政策，10年期國債息率上限需要由現時0.25厘有所提升，但摩通認為改變YCC會產生會令美國等債券市場出現平倉行動，屆時歐美債息或會出現連鎖效應式上升。

瑞銀則預期，若日本放棄YCC，美國、澳洲及法國的債券風險將會最大，而且日本股市屆時也會步入熊市，並使歐洲及美國股市出現約10%跌幅，因為調整收益率曲線將會令日圓反彈，為全球債券拋售帶來新一波推動力，並引發資金從美債等外國持股回流日本。

＿（第二版加入日本官員言論）（第三版加入券商對收益率曲線控制分析）

相關文章：【日圓滙價】日本政府或出招　推30萬億日圓刺激經濟計劃

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記者：譚志偉

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