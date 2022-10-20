【TSLA】Tesla第三季收入遜預期、盤前跌逾6%　馬斯克：市值終超蘋果加沙特阿美　第四季誓不減產

▲ 【TSLA】Tesla第三季收入遜預期、盤後跌逾6% 馬斯克：即使經濟衰退也不減產、料第4季交付可創新高

Tesla（美：TSLA；特斯拉）公布，第三季收入214.54億美元，按年急升56%，惟低於預期的219.6億美元。Tesla季度純利32.92億美元，按年升103%，每股盈利0.95美元。Tesla周四盤前股價跌6.4%，暫報207.71美元。

以經調整純利計，Tesla上季賺36.54億美元，升75%，經調整每股盈利1.05美元，超預期的0.99美元。毛利率27.9%，按年跌2.58個百分點，按季持平。

馬斯克：經濟衰退也不減產 料第4季交付可創新高

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）揚言，無論經濟是否衰退，Tesla都不會減產，甚至是「踩盡油全力衝刺（pedal to the metal）」，而工廠全力運作，並保持強勁利潤率。

他形容，Tesla將迎來史詩式年結（epic end of year），第四季車輛需求將相當不錯，預計Tesla交付車輛將在四季度創紀錄新高，又希望大範圍發布「全自動駕駛（FSD）」，並可能會回購50億至100億美元股票。他亦透露，公司正在研究廉價的下一代車輛平台。

馬斯克放話：Tesla市值將越蘋果、沙特阿美總和

他還樂觀地說：「我認為我們可以遠遠超過蘋果的當前市值。事實上，我認為特斯拉的價值可能超過蘋果和沙特阿美的總和。但這並不意味著它會發生或很容易」。不過，目前Tesla市值為約6957億美元，而單是蘋果市值已是2.3萬億美元。

截至9月30日，Tesla季度交付34.3萬輛電動車，生產36.5萬輛。Tesla在第三季財報中警告，公司在季度最後幾星期，付運遇到樽頸，正過渡至更平穩的交付速度。

馬斯克指，車輛交付遇阻，全因沒有足夠多的船隻，沒有足夠多的火車，沒有足夠多的貨車。

公司首席財務官Kirkhorn表示，在三季度交付量中，三分之一集中在最近兩週內，預計今年的年度交付增速將低於50%。不過，公司重申，經過多年時間，預期汽車交付可達到50%年增長率。

另外，Tesla將於12月開始交付半電動重型貨車，產品早於2017年發布。馬斯克表示，將於12月1日親手將第一輛電動半拖車交付給百事可樂公司（美：PEP），而對於北美市場，公司非常希望2024年生產5萬輛半拖車。Tesla的能源部門創造了 11.2 億美元的收入。該部門銷售用於住宅、商業和公用事業的備用電池，並安裝太陽能屋頂。

馬斯克料再售Tesla股份助購Twitter

至於收購Twitter方面，馬斯克認為Twitter已經是一種憔悴了很長時間、但具有難以置信的潛力的資產，其長期潛力比其當前價值高​​出很多。不過，他預計將出售部分Tesla股份，以幫助完成這筆440 億美元的私人交易。

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記者：譚志偉