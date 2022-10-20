【TSLA】Tesla第三季收入遜預期　毛利率跌　盤後跌逾3%　

▲ 【TSLA】Tesla第三季收入遜預期 毛利率跌

Tesla（美：TSLA；特斯拉）公布第三季業績，收入214.54億美元，按年急升56%，低於預期的219.6億美元。純利32.92億美元，按年升103%，每股盈利0.95美元；經調整純利36.54億美元，升75%，經調整每股盈利1.05美元，超預期的0.99美元。毛利率27.9%，按年跌2.58個百分點，按季持平。

Tesla盤後股價跌3.6%，至213.95美元。

Tesla重申，經過多年時間，預期汽車交付可達到50%年增長率。

Tesla將於12月開始交付半電動重型貨車，產品早於2017年發布。

截至9月30日，電動車季度交付量達到34.3萬輛，生產36.5萬輛。

Tesla在第三季財報中警告，公司在季度最後幾星期，付運遇到樽頸，正過度至更平穩的交付速度。

特斯拉的能源部門創造了 11.2 億美元的收入。該部門銷售用於住宅、商業和公用事業的備用電池，並安裝太陽能屋頂。

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記者：譚志偉