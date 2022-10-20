復星最多160億人幣 出售南鋼聯合60%股權

內地民營綜合企業復星(00656)宣布，以不超過160億人民幣向大型鋼企沙鋼集團出售其主要資產之一的南京南鋼鋼鐵聯合60%股權。南鋼聯合由南京鋼鐵集團持有 40%的股權，復星高科持有 30%的股權、復星產投持有 20%的股權及復星工發持有 10%的股權。於潛在出售完成後，復星將不再持有目標公司的任何股權。

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南鋼聯合直接及間接持有內地上市的南鋼股份(滬：600282) 59.11%股權。去年南鋼聯合除稅後淨利潤達46.9億元人民幣，較前年的39.2億元人民幤進一步增長。

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市傳出現流動性壓力的復星，近期不斷減持旗下股份或資產套現。今年以來，公司先後出售青島啤酒(00168)股權，並於近月先後減持復星旅文(01992)及豫園商城（滬：600655）的股權。

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