【元宇宙】周星馳招聘Web 3.0專才　網民爭朝聖（多圖）

▲ 【元宇宙】周星馳招聘Web 3.0專才

從Facebook改名為Meta，元宇宙已流行接近一年，周星馳昨日於Instagram以圖文方式，明確說明需Web3 （即Web 3.0）人才，工作範疇為周星馳建造創意未來，並指於社交平台貼出個人簡介片段或Web 3.0作品，並標籤 #CreateWithStephen，強調會親自「揀人」。

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獲逾8萬讚好及14萬追蹤 應徵者不局限本地

該貼文發出逾一日後，獲接近8.3萬用戶讚好，以及逾4000個留言，粉絲人數達14.8萬戶，周星馳目前並未追蹤任何人，當中澳門媒體微辣劉藴晴、歌手、小薯茄成員麗英、藝術家阿塗、本地全民造型4參加者周卓盈、藝人麥可怡及李亦喬亦有追蹤，林作及麥子樂亦有留言。

至於參加者方面，以短片，圖像及照片等多媒體方式投稿亦有，當中不乏以簡體字投稿的參加者，即或可能來自內地或新加坡、馬來西亞等地；更有於昔日貼文中（即10月18日或以前）補回標籤#CreateWithStephen。

何謂Web 3.0？

Web 3.0早於2014年已被提出，去年受加密貨幣、科技企業及投資公司追捧。Web 3涉及人工智能及大數據等技術。有關技術建構虛擬世界，以致元宇宙，亦可帶動數據經濟，加密貨幣及非同質化代幣NFT則為Web 3產物。

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記者：宋佩恩