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【英鎊危機】侯俊偉計劃向銀行業徵稅　以填補財政計劃資金缺口

宏觀解讀 22:28 2022/10/19

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英國新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）上周公布部分中期財政計劃後，市場繼續關心政府如何籌集資金填補財政缺口，最新消息指，侯俊偉有意向銀行業及能源公司加大徵稅，希望通過加稅及削減公共開支以填補400億英鎊財政缺口。

明年銀行稅率或升至33%

侯俊偉將於10月31日公布中期財政計劃，他曾表示原則上不反對徵收暴利稅，並正在權衡應否對銀行徵收。目前銀行業在英國的稅率為27%，包括19%的企業稅及8%的銀行附加稅率。英國明年4月的企業稅率將升至25%，若保留8%銀行附加稅率，銀行業的稅率將達到33%。

市場消息指，銀行業之後所被納入與能源公司同級徽稅的行列，全因為利率上升令銀行賺取了額外利潤。

市場估計附加稅將對銀行盈利構成影響

財政部官員表示，政府希望建立一個具有競爭力的稅收制度，即使侯俊偉最終將附加稅率降至5%，銀行業仍將面臨30%的稅率，意味著財政部有望每年從銀行業中額外取得約5億英鎊收入。

摩根士丹利估計，銀行附加稅的增加將對英國國內銀行產生3%的盈利影響，對巴克萊（Barclays）盈利影響則接近2%。

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編輯：葉志偉

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財政政策 侯俊偉 英國 英鎊 銀行

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