【施政報告2022】高盛：維持今明兩年樓價各跌15%預期　緊盯吸引專才計劃成效

▲ 高盛：維持今明兩年樓價各跌15%預期 緊盯吸引專才計劃成效

行政長官李家超在施政報告中提出多項房屋政策，包括寬免海外人才置業辣稅、提高公營房屋供應目標等。高盛表示，維持今年及明年樓價各跌15%的看法，由於負擔能力減弱，料成投量仍低，價格亦會持續下降，若果吸引專才計劃成功，相信會帶動成交量提升。不過，香港地產股估值仍低，施政報告的措施或成部份投資者的正面催化劑，但從日內成交價格來看仍是負面。

高盛指，利率上升、人口下跌、負擔能力受到挑戰，將會持續令樓價下行。若施政報告宣布的措施證明可以吸引人才及增加勞動力，該行才可能上修預測。

高盛維持僅給予新世界 （00017） 的「買入」評級，認為股息率11厘及對利率的預期會是行業及股份潛在的催化劑。該行指，新世界的發展項目主要專注於高端住宅，而新地 （00016） 及恒地 （00012） 則較為專注大眾市場。

若果吸引入人才的措施有成效，相信新世界的供應較同行更能反映相關的需求。高盛對長實 （01113） 、嘉里建設 （00683） 、恒地及新地持「中性」評級，對信和 （00083） 則給予「賣出」評級。

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編輯：袁諾曦