【著數優惠】朗廷酒店推49折住宿優惠 住宿+「蟹逅金秋」自助晚餐＋自助早餐 低至每位$900

自香港入境檢疫放寬至「0+3」後，相信大家身邊有不少親友已離港外遊，身處香港的你，也想享受旅遊的感覺，但又未必可放長假，在港「Staycation」也是不錯之選。最近愈來愈多酒店為搶客，也推出住宿連餐飲優惠，其中KKday 剛推出獨家朗廷酒店住宿 優惠，低至49折。入住內園景高級客房，連The Food Gallery「蟹逅金秋」自助晚餐及自助早餐，可盡嘆大閘蟹、避風塘炒蟹、咖哩蟹等螃蟹料理，優惠低至每位900元。

【著數優惠】金域假日酒店限量優惠 自助午餐低至每位$225 54折嘆波士頓龍蝦或鮑魚鵝肝自助晚餐，詳見【下一頁】

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以下為優惠詳情：



優惠一：【KKday 獨家】低至 49 折入住內園景高級客房連 The Food Gallery 「蟹逅金秋」自助晚餐、自助早餐

KKday 快閃優惠: 星期一至四入住1,980元/晚 起 (原價4,033元) 優惠連結：請按此

2 位成人入住 ，只須990元/位起(已包括 10%服務費)

- 1 晚內園景高級客房住宿（另設內園景豪華客房住宿方案）

- The Food Gallery 雙人自助晚餐（晚上 6 時至 10 時）：「蟹逅金秋」自助晚餐多款優質

新鮮時令螃蟹入饌，廚師團隊以不同烹調煮法巧製佳餚，包括惹味香口的亞洲咖哩蟹、

避風塘炒蟹、天婦羅軟殼蟹、鮮甜濃郁的清蒸螃蟹等美饌，必定可以滿足各位「蟹迷」

的味蕾。（價值：1,756元）

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- The Food Gallery 雙人自助早餐

- 免費使用酒店內的健身中心及游泳池

內園景高級客房：星期一至四入住1,980元/晚，星期五至日、公眾假期及前夕入住

2,380元/晚

內園景豪華客房：星期一至四入住2,180元/晚，星期五至日、公眾假期及前夕入住

2,580元/晚

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 10 月 19 日 22:00 至 10 月 25 日 23:59

可選擇入住日期：2022 年 10 月 20 日至 2022 年 11 月 30 日（10 月 22 日除外）

優惠二：「享味朗廷」低至 62 折入住內園景高級客房連 The Food Gallery 自助午餐、自助早餐

KKday 快閃優惠: 星期日至四入住1,870元/晚 起 (原價: 3,004元) 優惠連結：請按此

2 位成人入住 ，只須935元/位 起(已包括 10%服務費)

【著數優惠】KFC大送免費炸雞券及飲品券 銅鑼灣店周六舉行「桶測腦電波」挑戰 鼓勵港人「指嚐回味」拋開煩惱，詳見【下一頁】

- 1 晚內園景高級客房住宿

（另設城市景高級客房、內園景豪華客房及城市景豪華客房）

- 入住或退房日享用 The Food Gallery 雙人自助午餐，精選推介：時令新鮮生蠔、瑞典小

龍蝦、冰島翡翠螺、鳳尾蝦、加拿大青口、燒牛肉、三峇烤魚、馬拉炒蜆等等。滋味非

凡的優質日式壽司及刺身，健康之選有泰式即製沙律吧及暖心中西式湯品。切肉專櫃及

廚師為饗客準備令人饞涎欲滴的的頂級美饌，包括鮮嫩多汁的燒牛肉配黑椒汁或紅酒牛

仔肉汁，及各種即席烹調的惹味烤肉，是嗜肉者的不二之選。（價值854元）

- The Food Gallery 雙人自助早餐

- 免費使用酒店內的健身中心及游泳池

內園景高級客房：星期日至四入住 HK$1,870/晚，星期五、六、公眾假期及前夕入住

HK$2,090/晚

城市景高級客房：星期日至四入住 1,980元/晚，星期五至日、公眾假期及前夕入住2,200元/晚

內園景豪華客：星期日至四入住2,090元/晚，星期五至日、公眾假期及前夕入住

2,310元/晚

城市景豪華客房：星期日至四入住2,310元/晚，星期五至日、公眾假期及前夕入住2,530元/晚

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 10 月 19 日 22:00 至 10 月 25 日 23:59

可選擇入住日期：2022 年 10 月 20 日至 2022 年 11 月 30 日

優惠三：「悠享週末」低至 68 折入住內園景高級客房連 Bostonian Seafood & Grill 自助早午餐、8 折餐飲優惠

KKday 快閃優惠: 星期五及六入住 2,530元/晚 起 (原價: 3,714元) 優惠連結：請按此

2 位成人入住，只須1,265元/位 起(已包括 10%服務費)

- 1 晚內園景客房住宿

（另設城市景高級客房、內園景豪華客房及城市景豪華客房）

- Bostonian Seafood & Grill 雙人自助早午餐，精選美食包括：豐盛的早午餐包括自助前菜

及甜品區，各式美食包括餐廳的招牌海鮮塔（包括新鮮時令生蠔、阿拉斯加蟹腳、鮮蝦

及翡翠螺）、多款手工芝士、精選歐陸凍肉及自家製麵包、焗波士頓龍蝦、香煎鴨肝、

西班牙海鮮飯及自選主菜，配上無限量供應 Perrier-Jouët 香檳。（價值HK$2,174）

- 酒店餐廳，酒吧及送餐服務 8 折優惠（不適用於唐閣）

- 免費使用酒店內的健身中心及游泳池

城市景高級客房：星期五及六入住2,640元/晚

內園景豪華客：星期五及六入住2,750元/晚

城市景豪華客房：星期五及六入住2,970元/晚

【著數優惠】 （附連結）江蘇大閘蟹套餐低至25折 大閘蟹公低至每隻$29 19/10中午12時限量搶購，詳見【下一頁】

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 10 月 19 日 22:00 至 10 月 25 日 23:59

可選擇入住日期：2022 年 10 月 19 日至 2022 年 11 月 30 日（不適用於 10 月 22,23,29 日）

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責任編輯：陳詠妍