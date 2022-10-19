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【解碼｜施政報告2022】300億元創「共同投資基金」　要發展為「港版淡馬錫」？

宏觀解讀 21:52 2022/10/19

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特首李家超在施政報告中提到，從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業，且他已指示財政司司長成立「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展，把近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」，以及共同投資基金歸一收納，滙聚有關資源，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。分析認為，若共同投資基金將來能「做起上來」，令產業得益於香港本身的自我投資，有潛質發展成「港版淡馬錫」。

施政報告指，共同投資基金會按企業個別項目帶動本地產業發展的潛力，考慮參與共同投資。政府會成立「引進重點企業諮詢委員會」，由相關業界和社會領袖組成，向財政司司長就整體策略提供意見。李家超形容，成立投資管理公司是「破格」，而且為首步，至於將來發展，可按實際在過程中有何正面經驗，或參考其他地方經驗，讓該投管公司的發展更對香港有利。他稱，公司在香港要搶企業和人才的背景下成立，認為有多方面的手段，再加上投資，可以相輔相成，「有些企業來港，都希望招攬多些人來投資該企業，若香港政府也投資下去，企業『攞』（拿到足夠）投資的機會大很多」。

李家超強調，共同投資基金不是只為賺錢，亦是作為扶持香港長遠發展的基金，投資管理公司會很謹慎選擇企業作為投資對象，由董事局內資深、具經驗的人作決定，主導權在財政司司長，確保投資決定對香港整體有利益，諮詢委員會會告知財政司司長哪些企業具潛質對香港最有利，若該些企業能來港，可吸引許多人才到來，發揮到「招徠」效應，宣傳香港具潛質的作用。

多個基金同歸一間投管公司　易於投資較大項目

立法會金融界議員陳振英相信，投資管理公司將會投資的策略產業亦與創科相關。他認為大灣區投資基金、策略性創科基金、香港增長組合目標類近，「但分成三個基金或組合，就有三批不同的人管，變成欠缺統籌，投資規模亦因分散而較小，倘將上述全部集中一齊，當有好的項目而資金需求較大，便可一併由該投管公司作出投資，情況如淡馬錫主權基金、GIC（新加坡主權財富基金）般」。

陳振英又指，設立共同投資基金能助扶持本地產業，是逐漸讓香港擁有「能自己話事」、主權基金形式的做法，而基金可不只投資於創科，亦可投資於香港欲鼓勵的產業，且相對外滙基金須投資於外滙資產，共同投資基金倘投資於本地、大灣區的項目，使用港幣或人民幣，便毋須如外滙基金般面對較高制裁風險。

設香港投管公司長遠或助解決稅基窄

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，該投資管理公司可投資於醫療、環保、高科技相關的產業，但相信投資後短期的表現或「大上大落」，或至少需10年才見到顯著回報，然而，倘投資於這些產業的公司而將來有較大回報，料可為政府帶來豐厚收入，助解決香港自身稅基狹窄問題。他期望投管公司董事局成員可多元化，涵蓋投資銀行、無利益瓜葛的獨立專業人士。共同投資基金投資對象方面，他認為，若要吸引到往績佳的外企來港投資，單靠基金未必夠吸引，可能需獲提供更多硬件配套支援。

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記者：胡學能

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