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【施政報告2022】明年修例　新建樓宇必須留空間裝置流動通訊設施

科技 21:21 2022/10/19

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新一份施政報告提及加強建設智慧政府，當中提及擬於明年修例，指明新建樓宇須預留空間裝設流動通訊設施，進一步擴大5G網絡。各大電訊營運商紛紛作出回應：

3 香港：樂見政府接納業界於 2019 年提出的意見，為賦予電訊商與公用事業如水電煤公司的同等待遇，即有權於樓宇、商場等地方安裝電訊設備，邁出一大步，為打造本港更全面的 5G 網絡，建設智慧香港開新篇。新舉措和發展方向亦將有助各持份者明白，電訊商多年來所面對的問題。例如業界不時收到將軍澳某屋苑用戶的意見，指無法於屋苑內接收流動網絡，惟業界多次與業委會及區議會反映，要求於屋苑內建設基站，仍不得要領。期望在修例後，相關持份者能抱持開放態度，共同圓滿解決有關問題。

【施政報告2022】「產學研1+計劃」成效視乎配對形式　初創：應助科研海外落地

【施政報告2022】50億「策略性創科基金」吸外國科企落戶　業界盼同時吸納頂尖人才

HKT：全力支持政府進一步擴大5G網絡，因流動通訊已成為大眾生活不可或缺的一部份。一個覆蓋全面的5G網絡，不但可提升市民的數碼生活體驗、提升生活質素（例如：享受智能家居），更可促進企業的數碼轉型，進一步加強香港在國際的競爭力。

SmarTone ：歡迎施政報告提出嘅建議，並會詳細研究有關修例，繼續推動香港5G及智慧城市的發展。

大灣區5G產業聯盟歡：迎這次施政報告中提出擴展 5G 網絡建議，同時建議政府考慮給予 5G 基站建設為建築物基礎設施地位，並優化和簡化各政府部門5G 建設審批流程，加快本港5G與大灣區接軌。認為只有5G網絡廣泛覆蓋，才能吸引企業及市民多應用5G，推動5G+X 的發展。我們相信5G在金融、藝術、零售、教育等方面的應用有助為產業增值。

【施政報告2022】創科推進「再工業化」　將公開招聘首長級第4級「工業專員」

【施政報告2022】創科業界反映「工多過人」　改善「科技人才入境計劃」壯大人才庫

香港的5G服務，於2020年4月推出，至今逾2年，覆蓋所有港鐡站、大型商場及商業區及能服務逾9成香港人口，至今年1月已錄得逾3百萬5G用戶。

編輯：梁巧恩

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