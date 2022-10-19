電訊盈科歡迎施政報告措施支持及推動本地文化產業發展

行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，對於本港文化藝術發展亦有著墨。對於政府對行業的支持，電訊盈科（00008）發言人表示，公司會重視媒體及創意行業的發展，旗下本地免費電視ViuTV為製作人才及創意行業提供平台展示香港特色的創意作品。而集團的海外串流視像服務是東南亞最大串流平台，於16個市場為超過6000萬用戶提供服務，是推廣香港及內地優質內容的重要平台。

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同時，電訊盈利歡迎施政報告支持業界發展的措施及建議，於電影、電視及串流平台三方面為市場擴容，推動港產流行文化走出香港，以及鼓勵香港與內地及亞洲團隊於創意及內容上的合作。「我們深信這些措施及建議，將有利推動包括電訊盈科在內的香港媒體及內容公司於內地及海外迅速發展。」

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記者：張以正