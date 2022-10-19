【施政報告2022】銀行公會：施政報告積極回應銀行界關注　進一步鞏固香港國金中心地位

香港銀行公會主席、渣打香港行政總裁禤惠儀表示，施政報告進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位，積極回應銀行界的關注，就一些重要議題提出有效措施，持續提升香港金融服務的競爭力。

禤惠儀指，施政報告強化香港作為最大離岸人民幣業務中心的優勢和加強與內地的互聯互通，突顯香港為連接內地與國際市場的重要橋樑。在中國繼續開放市場和推動人民幣國際化的背景下，協助本地金融業在區內，尤其大灣區把握龐大的機遇。施政報告亦推動本地可持續金融和金融科技發展，包括推進跨境金融科技項目、數碼港元，有助香港成相關企業的首選融資平台，加快建立國際碳市場步伐，為未來做好準備。

她又稱，人才短缺是金融界近年面對的其中一項重大挑戰，歡迎政府在競爭激烈的國際市場上招聘高端專才，她深信香港對於本地和海外人才具有充分吸引力，這些額外措施將提升香港多元化大都會形象。

滙豐： 推動資本市場措施將增加國金中心深度和廣度

香港上海滙豐銀行有限公司聯席行政總裁廖宜建表示，樂見當局推出多項舉措， 致力鞏固香港在人民幣國際化、綠色金融，以及金融科技的國際領先 地位，同時利用粵港澳大灣區的市場潛力，擴大本港在生命科技、 人工智能及新能源科技等方面的優勢。他相信，各項推動資本市場的措施，包括進一步增加互聯互通機制的資產類別 、優化債券通及本港的人民幣股票交易機制， 將能增加本港人民幣離岸中心和國際金融中心的深度和廣度。 與此同時， 金融科技和綠色金融是在全球金融市場最具增長潛力的行業，該行期待相關行業在當局協助下，可以更好地把握市場機遇。

廖宜建指，歡迎當局推出措施， 在外圍環境極不確定時，減輕中小企負擔， 並協助他們邁向再工業化。人才方面，他指今天公布的全方位措施，一方面培訓本地人才，另一方面， 吸引海外人才，尤其是金融和創新科技方面。滙豐十分支持有關措施， 並會繼續透過多項獎學金和畢業生計劃， 羅致本地和海外大學的畢業生。

中銀香港：金融業可以北部都會園區發展提供金融支持

中銀香港 （02388） 歡迎特首李家超任內首份《施政報告》中提出關於鞏固國際金融中心地位和促進經濟發展的各項舉措，期望措施能早日落實。該行指，金融業可為以「北部都會區」為代表的創科園區發展、軌道交通和科研基礎設施建設等方面提供多元化的金融支持。

該行認為金融業將從施政報告一系列人才政策中受惠，如金融科技、財富管理、綠色金融等業務領域，有利於補充更多具豐富經驗和多元化背景優質人才，從而幫助產業發展、助力經濟復甦，措施將顯著提升香港在國際人才市場的競爭力。施政報告將為香港創新科技產業、製造業帶來全新增長動能，尤其在產業金融、科技金融、供應鏈金融及綠色金融等領域帶來新的發力點。

此外，不斷發展壯大的離岸人民幣市場是「鞏固國際金融中心地位的關鍵一環」，在人民幣國際化的發展趨勢下，香港可繼續發揮離岸人民幣樞紐的關鍵作用，並借此取得更大的發展優勢。

施政報告重點闡述香港融入國家發展大局的具體經濟和社會發展政策，為香港進一步發展成為「十四五」規劃中的八大中心，以及市民提供清晰政策方向。

銀行學會：將為相關措施持續培訓人才

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗指出，支持施政報告推出「高端人才通行證計劃」及放寬「非本地畢業生留港及回港就業安排」，將為本港帶來全球頂尖人才及加強大灣區人才互動交流。香港銀行學會將繼續為計劃加入本地銀行業的人才提供相關的技能培訓及專業資格課程，以支持措施推行。

銀行學會將就強化本港離岸人民幣業務中心優勢、加強互聯互通、發展綠色和可持續金融，以及提升金融科技競爭力等措施，研究為業界提供合適的人才培訓工作和支持。

該學會亦歡迎施政報告提出有關對接國家戰略增強發展動能，及全面提升香港作為國際金融中心的服務競爭力。

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記者：宋佩恩