【新加坡直擊】萬豪國際管理層：中國或於明年農曆新年後「非常緩慢地」重新開放

▲ 酒店集團萬豪國際亞太區（大中華以外）總裁Rajeev Menon（左）及Expedia亞太區市場管理副總裁Michael Dykes（中）

酒店集團萬豪國際亞太區（大中華以外）總裁Rajeev Menon周三（19日）出席「ITB Asia（亞洲國際旅遊展2022）」時稱，中國仍處於封鎖階段，但大部份放寬旅遊限制亞太市場的旅遊生意明顯復甦，包括新加坡。



他稱，亞洲佔全球人口逾6成，基於集團旗下預訂活動及需求，觀察到部分負面情況料在未來三到六個月内逐漸緩解，並相信中國終會重新開放，預計中國在農曆新年後，以一種非常緩慢和持續的方式推進。

中國遊客疫情前 每年海外旅遊花費約2600億美元

Menon提到，中國遊客數目在疫情前達到1.5億，每年海外旅遊花費約2600億美元，料中國一旦重新開放，中國消費者或首站到亞太地區旅遊。

機票等旅遊產品價格走高，對於萬豪調價是應對利率及通脹等，或者試圖追回過去幾年的損失，以及加價會否壓抑需求，Menon認為，價格是反映供需情況，目前月度數據反映大多數客戶繼續部署其預訂。

Menon提到，公司目前財務良好，但疫情影響部分旅遊企業，有航空公司陷入更深的麻煩，營運能力受到嚴重的限制，「想想國泰航空 （00293） ，它是亞太地區的主要參與者，能力仍然非常受限」，故有航空公司價格方面更進取。Menon又指出，對於酒店業來說，主要利用品牌屬性或標準等投入市場競爭。

Expedia：航班容量尚未完全恢復

Expedia亞太區市場管理副總裁Michael Dykes認為，航班容量尚未完全恢復，推動機票價格上漲，此外匯率造成影響，同時旅客也願意支付更多費用。

對於價格上漲及經濟放緩拖累2023年旅遊需求，Dykes認為，此前被壓抑需求正在分階段䆁放，有研究顯示休閒旅客願意投放更多金錢，實際平均花費有所上升，即使沒有中國貢獻，亞太區現為全球最大旅客群。

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記者：李哲毅（新加坡報道）