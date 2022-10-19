【日圓滙價】日本政府冀藉日圓疲弱　下財年從海外遊客賺取逾2.6千億

據《路透社》引述日本一份經濟方案草案顯示，日本計劃在下一財年從遊客身上賺取5萬億日圓（約2,622億港元）的收入，希望利用疲軟的日圓吸引外國遊客。

日本有意利用日圓跌至32年低點的機會，促進該國旅遊業復甦。據報，日本將於10月底前完成制定此計劃。

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根據草案，日本政府還將在下年3月本財年結束前，制定一項新計劃，以促進遊客到日本旅遊為目標

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撰文：黃苑筠