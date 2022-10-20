【九毛九9922】九毛九照挫近半成　斥近億元收購重慶地建廠　此前棄購碧桂園有份投資物業

▲ 九毛九斥近億元收購重慶地建廠 此前棄購碧桂園有份投資物業

內地連鎖餐飲店九毛九 （09922） 月初終止收購碧桂園 （02007） 有份持股廣州市天河區廣州國際金融城項目部份股權後，宣布收購位於重慶市的土地使用權，為期50年，總代價為996萬元人民幣，擬用於興建生產廠房及中央廚房。

九毛九今日照跌4.7%，報13.1元。

該土地面積約為3.3萬平方平，九毛九表示，擬興建火鍋底料及複合調味料生產廠房，及在中國西南地區的中央廚房，以用於採購、倉儲及加工食材及火鍋調味料，以及提供包括物流、派送及品牌展示等功能。

集團預計，這將提高食品安全性及餐廳所提供菜餚的一致性，支持集團餐廳在中國西南地區的網絡擴張計劃。集團目前估計興建生產廠房及中央廚房以及購買設備及設施，將於未來兩年內產生資本支出約2億元人民幣。

此前九毛九宣布收購廣州國金天地項目26%股權，被市場認為是進軍房地產業務，觸發股價急挫，其後集團否認，並且終止收購，改由控股股東完成交易。

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編輯：袁諾曦