【施政報告2022】李家超：設KPI是文化改革、不是針對人　簡約公屋目的是盡快上樓、邏輯上不是永久方法

▲ 行政長官李家超出席施政報告電視論壇節目

行政長官李家超發表任內首份施政報告，並於今晚7時半出席施政報告電視論壇節目。施政報告提出全新簡約公屋計劃，李家超指，簡約公屋的目的是盡快讓居民上樓。

李家超指，香港土地供應根據長遠房屋策略是有充足供應，但要等10年，而且首五年只能供應三分之一，他質疑是否要等如此耐，令市民要住在不適切的居所。他又指，建屋好現實，不是立刻便有，最快建成便要政府主導，要用政府方法，不是要建成優雅的樓，建簡約公屋的目的是盡快上樓，故政府主導建築期，相關的房屋也可以起高一點，目標4年半完成目標。

問及為何要將公屋輪候時間封頂，李家超指，提供新輪候時間是給予新的希望。簡約公屋使用臨時性的地，但有信心土地可住到5年，又指邏輯上不會是永久方法。簡約公屋在市區及以外的地方都會有，而住的時間也會長一點。而私樓需求13萬，短期可供應7萬個單位，未計重建方面。私營房屋方面重建置業階梯重要，政府有責任穩定供應。

施政報告提出，合資格外來人才在成為香港永久性居民後，可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅。吸引人才措施下，若住滿7年可申請額外支付的印花稅，目標是吸引人材，可以落地生根。

至於施政報告提出設立KPI（關鍵績效指標），李家超指，KPI有兩個目標，第一是知道進度，未達標時盡早介入，第二是文化的改革，有指標會務實做事，改變某一些文化，重視以結果為目標。

他指，達不到要看理由，若有人失職便要有人負責，這是針對事件，不是人，任何人做得不好，政府長官要負責，要向市民及中央交代，自己也會內疚。若過失不是個人是客觀因素，是怠慢，便要個人負責，故公務員管理要更清晰，賞罰分明。

問及紅隊概念，李家超指，這是自己在以前尤其在有軍事背景的課程體會而來，因為人有盲點，又稱這是文化的改革，除了令政策可以精益求精、千錘百鍊，也是底綫思維，要有憂患意識。

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