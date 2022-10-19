  • 24°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 21:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2022】李家超：設KPI是文化改革、不是針對人　簡約公屋目的是盡快上樓、邏輯上不是永久方法

股市 19:51 2022/10/19

分享：

分享：

行政長官李家超出席施政報告電視論壇節目

行政長官李家超發表任內首份施政報告，並於今晚7時半出席施政報告電視論壇節目。施政報告提出全新簡約公屋計劃，李家超指，簡約公屋的目的是盡快讓居民上樓。

李家超指，香港土地供應根據長遠房屋策略是有充足供應，但要等10年，而且首五年只能供應三分之一，他質疑是否要等如此耐，令市民要住在不適切的居所。他又指，建屋好現實，不是立刻便有，最快建成便要政府主導，要用政府方法，不是要建成優雅的樓，建簡約公屋的目的是盡快上樓，故政府主導建築期，相關的房屋也可以起高一點，目標4年半完成目標。

問及為何要將公屋輪候時間封頂，李家超指，提供新輪候時間是給予新的希望。簡約公屋使用臨時性的地，但有信心土地可住到5年，又指邏輯上不會是永久方法。簡約公屋在市區及以外的地方都會有，而住的時間也會長一點。而私樓需求13萬，短期可供應7萬個單位，未計重建方面。私營房屋方面重建置業階梯重要，政府有責任穩定供應。

施政報告提出，合資格外來人才在成為香港永久性居民後，可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅。吸引人才措施下，若住滿7年可申請額外支付的印花稅，目標是吸引人材，可以落地生根。

至於施政報告提出設立KPI（關鍵績效指標），李家超指，KPI有兩個目標，第一是知道進度，未達標時盡早介入，第二是文化的改革，有指標會務實做事，改變某一些文化，重視以結果為目標。

他指，達不到要看理由，若有人失職便要有人負責，這是針對事件，不是人，任何人做得不好，政府長官要負責，要向市民及中央交代，自己也會內疚。若過失不是個人是客觀因素，是怠慢，便要個人負責，故公務員管理要更清晰，賞罰分明。

問及紅隊概念，李家超指，這是自己在以前尤其在有軍事背景的課程體會而來，因為人有盲點，又稱這是文化的改革，除了令政策可以精益求精、千錘百鍊，也是底綫思維，要有憂患意識。

相關文章：

【施政報告2022】一文看清「國際金融中心」有何KPI？

【施政報告2022】一文看清「說好香港故事」有何KPI？

【施政報告2022】與內地通關首目標做到「逆向隔離」、未提放寬時間表　李家超：操之過急會出亂子

【施政報告2022】2035年或之前停止新登記燃油及混合動力私家車　「公共交通費用補貼計劃」延至明年4月底

【施政報告2022】港交所明年修改主板上市規則便利未盈利先進技術企業融資

【施政報告2022】成立「引進重點企業辦公室」　主力引入4類策略行業

【施政報告2022】香港勞動人口近2年流失14萬、6成為高技術人士　推「高端人才通行證計劃」等搶人才措施

經濟 施政報告 李家超

上一篇文章

【新加坡直擊】萬豪國際管理層：中國或於明年農曆新年後「非常緩慢地」重新開放

下一篇文章

【九毛九9922】九毛九斥近億元收購重慶地建廠　此前棄購碧桂園有份投資物業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【施政報告2022】合資格非香港居民可先買樓、7年後退額外印花稅　新世界午後倒跌5%、新地跌近3%
【施政報告2022】合資格非香港居民可先買樓、7年後退額外印花稅　新世界午後倒跌5%、新地跌近3%
【港股夜期+北水】恒指夜期跌1點　北水淨流入45.4億元　買騰訊及恒生中國ETF（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌1點　北水淨流入45.4億元　買騰訊及恒生中國ETF（不斷更新）
【日圓滙價】日圓狂貶值　「渡邊太太」軍團再現　日圓兌美元交易額突破1000萬億日圓
【日圓滙價】日圓狂貶值　「渡邊太太」軍團再現　日圓兌美元交易額突破1000萬億日圓
【美股期貨】美國87股災35周年　10年期債息升破4.1厘　道指期貨倒跌200點（不斷更新）
【美股期貨】美國87股災35周年　10年期債息升破4.1厘　道指期貨倒跌200點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌192點　騰訊ADR險守250港元關（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌192點　騰訊ADR險守250港元關（不斷更新）
【施政報告2022】李家超：2027年開古洞站、2033年前開白石角站　宣布6大鐵路公路基建、錦田鐵路連通九龍塘、新路紓吐露港壓力（第二版）
【施政報告2022】李家超：2027年開古洞站、2033年前開白石角站　宣布6大鐵路公路基建、錦田鐵路連通九龍塘、新路紓吐露港壓力（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款