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Kanye West稱弗洛伊德非死於警暴 家屬怒告索償20億

環球社會熱點 09:05 2022/10/20

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美國黑人男子弗洛伊德前年遭白人警紹文跪頸致死，引發各地「黑人性命攸關」（BLM）平權示威。黑人饒舌歌手Kanye West近期的反猶太言論已惹眾怒，他上周更稱弗洛伊德是死於吸毒而非警暴，遭弗洛伊德家屬入稟控告及索償近20億港元。

約旦王儲宣布封盤 攜沙特未婚妻亮相王室活動（多圖） 【下一頁】

Kanye West上周六（15日）於Drink Champs博客節目中，聲稱弗洛伊德（George Floyd）是死於服用過量芬太尼，而非白人警員紹文（Derek Chauvin）動用武力。

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他的說法是基於弗洛伊德體內發現了劑量不足以致命的芬太尼，但亨內平縣法醫辦公室早已駁斥弗洛伊德是死於吸毒的指控，指弗洛伊德的死是一宗兇殺案，而其直接死因是心臟和肺部停止下無法呼吸。

弗洛伊德女兒華盛頓（Roxie Washington）的生母起訴Kanye West，並向後者索償2.5億美元（約19.5億港元）。聲明指華盛頓遭受Kanye West言論的創傷，批評對方為孩子創造了一個不安全的環境。

卡塔爾設貨櫃造型球迷村 每晚索價逾1,500 【下一頁】

Drink Champs主持NORE周一（17日）已就事件致歉，強調Kanye West濫用了節目發表上述傷害人的言論。而涉事那一集節目已於YouTube及Revolt.TV下架。

Kanye West早前在巴黎時裝周上，身穿印有「白人性命攸關」（white lives matter）的T-shirt現身，引來大量批評。

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責任編輯：鄭錦玲

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