▲ 【施政報告2022】香港綠色金融協會：將推動中歐可持續金融共同標準在香港和大灣區落地

行政長官李家超在施政報告中提到，將推動香港成為內地及海外政府和綠色企業的首選融資平台，以及在香港建設國際碳市場，並支持港交所繼續推展與廣州金融機構等在碳市場發展的合作。

香港綠色金融協會主席及會長馬駿表示，香港綠色金融協會將進一步推動中歐可持續金融共同標準在香港和大灣區的落地，為內地機構在國際市場的綠色融資開拓更為便利和低成本的通道，助力香港成為內地及國際綠色融資平台的首選。



至於碳市場發展方面，他指，香港綠色金融協會將繼續支持香港建立自願碳市場和與內地碳市場互聯互通機制的努力，推動在大灣區中加強碳原則的合作、標準化和協調，有助香港實現發展成國際碳市場。

隨著各國承諾實現淨零排放目標，對高誠信自願碳信用的投資需求預計將增長，而香港作為國際投資者、中國內地和其他地區之間的超級聯繫人，確立了優秀的中介地位。

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編輯：袁諾曦