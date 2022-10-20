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約旦王儲宣布封盤 攜沙特未婚妻亮相王室活動（多圖）

環球社會熱點 08:35 2022/10/20

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現年28歲的約旦王儲海珊王子年青有為，亦是全球王室中的著名「單身王老五」。約旦王室上月宣布海珊王子訂婚的消息後，海珊王子周三（18日）首次帶未婚妻賽義夫出席王室活動。外媒留意到賽義夫所佩戴的頸鍊另有含意。

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約旦王室8月宣布，海珊王子（Crown Prince Hussein of Jordan）與沙特富商千金、28歲賽義夫（Rajwa Al-Saif）訂婚，並在未婚妻位於沙特首都利雅得（Riyadh）的家中舉行訂婚儀式。

周三為海珊王子與未婚妻訂婚後首次出席王室活動，相片可見二人面帶笑容，以一身黑白色裝束打扮現身。

英國《每日郵報》發現，身穿白色襯衫配黑色長裙的賽義夫佩戴一條掛有英文字母「R」及「H」的鑽石項鍊，分別代表自己與未婚夫的名字，雖然兩人在活動期間未有全程拖手，但飾物低調點綴已流露兩人愛意。

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約旦王室家族成員

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歐洲旅遊勝地租車費用大減 一地每周均價平近4,000 【下一頁】

賽義夫是沙特富商Khaled M. Al Saif細女，在美國紐約州雪城大學（Syracuse University）畢業。她曾在洛杉磯建築公司工作，現時返回沙特從事設計行業。

海珊王子在美國喬治城大學國際歷史系畢業，其後入讀英國桑德赫斯特皇家軍事學院，是英國威廉王子（Prince William）及哈里王子（Prince Harry）的師弟。他回國後加入約旦軍隊，並於2015年主持聯合國安理會會議，成為史上最年輕的會議主持人。

外媒報道指，海珊王子與賽義夫訂婚時，更獲沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman） 親自致電祝賀新人，約旦大部份王室成員都有前往沙特觀禮。

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責任編輯：郭麗明

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