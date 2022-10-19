【韓國斷網】韓國Kakao服務「大癱瘓」　行政總裁南宮燻引咎辭職

韓國最大通訊服務互聯網公司Kakao數據中心在15日發生大火，導致大規模停電，使旗下通訊軟KakaoTalk以及其他服務癱瘓，全球數千萬用戶受到影響。集團聯席行政總裁南宮燻周三（19日）宣布引咎辭職，另一總裁洪銀澤則繼續留任領導公司。

南宮燻與洪銀澤周三在記者會上鞠躬道歉，承諾將盡最大努力恢復用戶信心，並確保此類事件不再發生。將投資約3.2億美元在伺服器增設上，同時宣布引咎辭職。



【延伸閱讀】【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

Kakao伺服器所在的SK C&C板橋數據中心在15日發生大火，多項服務中斷。即時通訊軟件KakaoTalk在韓國被廣泛使用的，其服務不只是在網絡通訊，電子支付平台、遊戲、叫車等所提供的服務也受到嚴重影響。據Kakao第二季度業續報告顯示，KakaoTalk擁有每月有4750萬活躍韓國用戶，佔韓國人口的90%以上，為韓國市佔率第一的通訊平台。



服務至周一（17日）起旗下通訊軟件及郵件服務開始續漸恢復正常，但仍收到用戶繼續報告問題。韓國統尹錫悅形容KakaoTalk是國家主幹通訊網絡，擁有巨大影響力，要求徹查此次事故原因，並制訂備份計劃，以防萬一，確保在停電斷網等緊急情況發生時，民眾仍能順利通訊。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點 美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：黃苑筠