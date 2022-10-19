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【儲局加息】儲局官員卡什卡利：如通脹繼續升　聯儲局須加息至4.75厘以上

環球政經 19:25 2022/10/19

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美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）表示，如果潛在通脹仍繼續上升，那聯儲局可能要把基準利率加至4.75厘以上。

卡什卡利提到，如果最棘手的核心通脹率繼續攀升，聯儲局會對此感到意外。如果潛在通脹或核心通脹沒有改善，他不認為聯儲局會在利率升至早前預期4.5%或4.75%時就停止。


【延伸閱讀】【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

卡什卡利在疫情前是聯儲局的鴿派官員，但今年已經轉成最鷹派人士之一。他強調，聯儲局必須壓低需求以對抗通脹，但他也認為，通脹壓力並不是主要由吃緊的勞動力市場所帶動，而是來自供應鏈、能源和商品。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

 

 

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撰文：黃苑筠

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貨幣政策 加息 美國聯儲局 美國 通脹

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