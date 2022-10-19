【施政報告2022】展覽業資助計劃截至明年6月底　被質疑忽略下半年展會高峰期　主辦商：等同「歧視」

▲ 展覽業認為，如何令外界感受到本港已準備好再次接待海外訪客，十分重要。（資料圖片）

香港的入境防疫政策尚未完全放寬，失去海外展商及買家，使展覽業的經營持續面臨壓力。最新一份施政報告中提到，「會議展覽業資助計劃」將會延至6月底，惟業界認為須延至年底，大部分展覽方能受惠。

康亞董事李志生、典雅藝博創辦人及總監黑國強均建議，「會議展覽業資助計劃」應延長至明年底。李志生更認為：「籌備展覽需時至少9個月至1年，現時只資助至明年6月底，等同歧視7月1日至12月31舉行的展覽，感到失望。」

黑國強亦指，展覽業亦有季節性之分，如藝術文化、服務、旅遊類型展覽大多亦是在下半年舉行。若資助計劃延長至明年底，行業整體受益更大。

業界：資助宜設篩選機制

施政報告又提到，隨後將會推出14億元新計劃，在3年內資助超過200場展覽在港舉行。現階段未有更多細節公布，黑國強期待更多詳情盡快出台，例如是否涵蓋貿易展、公眾展會等。

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李志生則提到，政府在新計劃中，應該設立篩選機制，資源更集中地支援長遠有發展潛力的國際展會。他質疑現時部分一次性的消費展覽，只吸引本地消費，此類型展覽又是否需要與其他國際展覽般，取得同額的資助。

憂政府難「說好香港故事」

早前有不少原訂於香港舉行的國際展會、活動亦因整港嚴格的隔離政策，選擇移師到新加坡等地。要吸引商業活動重臨香港，令展覽業全面復甦，黑國強認為是次施政報告的「大方向」正確，惟必須行動快，且靈活執行。

同時，港府對外宣傳香港，如何令外界感受到本港已準備好再次接待海外訪客，亦十分重要。黑擔心此一向是政府較弱的一環，沒有專責公關塑造形象；盼明年初可啟動相關的軟性配套工作。李志生則認為，「這批來港參加展覽的海外買家才是真正說好香港故事的人，而非政府官員，因外界認為官員必然是唱好香港。」

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記者：葉泳珊