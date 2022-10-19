【美股焦點】反壟斷裁決出爐 Meta需於英國出售Giphy

英國競爭和市場管理局(CMA）於周二（18日）下令 Facebook母公司Meta （美：META）需出售動畫圖像平台 Giphy，此前法庭維持其觀點，認為Meta 的收購可能會損害其競爭對手，並消除其潛在競爭對手。

Meta 發言人表示對 CMA 的決定感到失望，但接受裁決結果，隨後在一份聲明中稱，META將與 CMA密切合作剝離 Giphy。

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CMA於 2021年11月對當時META與Giphy的交易提出質疑，原因為擔心Meta可能會拒絕，或限制Snapchat和Twitter等競爭對手訪問Giphy的GIF。

市場消息指，該裁決是為監管機構首次迫使美國科技巨頭出售已收購公司，並標誌著審查數碼交易的決心。

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撰文：何珊如