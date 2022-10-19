【英國經濟】近61萬英企陷嚴重財困 清盤呈請按年激增237%

引述重組顧問公司Begbies Traynor指，英國近61萬家企業陷入財政困難，按年增加8%，當中酒吧、餐廳及零售商財困最嚴重。另外，英國清盤呈請與2021年同期比較激增237%。

陷入「嚴重財困」的企業，即為遭當地郡法院判決須償還逾5,000英鎊（約44,086元）欠款的企業，數量按年增加25%。住宿及零售業陷入財困比例最高，分別增加48%及72%。

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今年首9個月郡法院就追還公司欠款的判決，較2021或2020年全年的總和多，為公司財困的早期信號，首9個月情況亦屬2010年同期以來第二高。

Begbies合夥人Julie Palmer稱，現是環境為多年未見，通脹急漲、利率上升及消費者信心下滑為商界帶來多重挑戰。

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撰文：何珊如