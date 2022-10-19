【AEON】永旺旗下首間KOMEDA'S Coffee周五開業　目標3年10間店、港店定價為日本1.5倍

▲ 永旺目標3年在港至少增10間KOMEDA'S Coffee

經營AEON、Daiso Japan等品牌的永旺 （00984） 在港拓展餐飲業務，在黃埔開設首間咖啡連鎖店「KOMEDA'S Coffee」，並於本周五（21日）正式開業。 永旺（香港）百貨行政管理、企業財務及數位化轉型推進部董事長島武德表示，計劃未來3年在香港至少開10間「KOMEDA'S Coffee」，長遠則目標在大中華區開設100間。

「KOMEDA'S Coffee」於1968年成立，主要以特許經營模式營運。截至4月底止，在日本已有超過900間店，海外有33間店。

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過去2至3年已考慮轉型 香港店餐點為日本1.5倍

長島武德指，自疫情爆發，集團財務表現較遜色，故開始考慮轉變業務模式，由於AEON在港已有35年歷史，品牌深入民心，加上店舖網絡規模廣，並擁有強大採購系統，相信相關優勢也可以體現於餐飲業務上。而且， 近年不少日本品牌進軍香港並大受歡迎， 與同行交流後，發現香港市場帶來巨大收入，故決定在港引進「KOMEDA'S Coffee」。

定價方面，長島武德指，香港店的餐點定價約為日本的1.5倍。他指，定價參考了同行，並目前暫不設有服務費，相信具有競爭優勢。目前菜單基本與日本相同，但未來將會進行本地化。

近期日圓持續貶值，長島武德指，這為集團帶來貢獻，因部份食材在日本直接採購。

估計回本期較綜合購物百貨短一半

集團目標未來3年開設至少10間「KOMEDA'S Coffee」，期望明年上半年開設約1至2間。長島武德指，計劃在港所有綜合購物百貨店及超市均會開設「KOMEDA'S Coffee」，由於店舖面積大，料撥出2000至3000呎開店的難度不高。另外，集團也計劃在其他購物中心以及大灣區開店。

長島武德未有透露開店的投資額，僅稱估計回本期較超市及綜合購物百貨店短一半。他又提到，預期在港開設10間店後將會設立中央廚房。

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記者：袁諾曦