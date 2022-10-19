  • 24°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】陽光保險最快下星期招股 擬集資10億美元

股樓投資 18:50 2022/10/19

分享：

分享：

消息指，陽光保險集團最快下星期啟動招股，預計集資10億美元，11月上市。稍早前，中證監信息披露，陽光保險在港發行不超過約39.68億股H股的計劃已獲核准。陽光保險曾於今年4月在聯交所遞交上市申請，早前有消息指是次IPO將集資10億至20億美元。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

陽光保險為內地民營保險服務集團，透過陽光人壽經營壽險和健康險業務，提供人壽保險、健康保險和意外保險等約130種產品；主要通過陽光財險經營財產險業務，為客戶提供涵蓋機動車輛險、意外傷害和短期健康險、保證險、責任險、農業險和企業財產險等超過4,000種財產險產品；及主要通過陽光資管對保險資金進行運用管理。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

去年總保費收入為1,017.59億元人民幣，按年增9.93%，盈利為58.83億元人民幣，按年升4.7%。陽光保險聯席保薦人包括華泰金融、中金、瑞銀及建銀國際；稍早前有指, 陽光保險計劃集資約10億至20億美元（約78億至156億港元）。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
集資 IPO 港股

上一篇文章

【韓國斷網】韓國Kakao服務「大癱瘓」　行政總裁南宮燻引咎辭職

下一篇文章

【iMoney Giftaway】送luminesce™ 賦活肌因潔顏露（價值$300）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【施政報告2022】推「高端人才通行證計劃」招攬人才 符合呢兩大條件 即可獲發為期兩年來港發展通行證
【施政報告2022】推「高端人才通行證計劃」招攬人才 符合呢兩大條件 即可獲發為期兩年來港發展通行證
【施政報告2022】明日大嶼建第三個核心商業區 為青年人預留土地發展新興產業 填海工程目標2025年上馬
【施政報告2022】明日大嶼建第三個核心商業區 為青年人預留土地發展新興產業 填海工程目標2025年上馬
【施政報告2022】提出將軍澳第137區發展計劃　預提供５萬個單位　最早2030年入伙
【施政報告2022】提出將軍澳第137區發展計劃　預提供５萬個單位　最早2030年入伙
PARK YOHO Bologna出擊 首批涉50伙 折實價390.8萬起
PARK YOHO Bologna出擊 首批涉50伙 折實價390.8萬起
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
【施政報告2022】推六大重點運輸基建 港深西部鐵路連接洪水橋與前海 中鐵線連接錦田與九龍塘
【施政報告2022】推六大重點運輸基建 港深西部鐵路連接洪水橋與前海 中鐵線連接錦田與九龍塘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款