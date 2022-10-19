【新股IPO】陽光保險最快下星期招股 擬集資10億美元

消息指，陽光保險集團最快下星期啟動招股，預計集資10億美元，11月上市。稍早前，中證監信息披露，陽光保險在港發行不超過約39.68億股H股的計劃已獲核准。陽光保險曾於今年4月在聯交所遞交上市申請，早前有消息指是次IPO將集資10億至20億美元。

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陽光保險為內地民營保險服務集團，透過陽光人壽經營壽險和健康險業務，提供人壽保險、健康保險和意外保險等約130種產品；主要通過陽光財險經營財產險業務，為客戶提供涵蓋機動車輛險、意外傷害和短期健康險、保證險、責任險、農業險和企業財產險等超過4,000種財產險產品；及主要通過陽光資管對保險資金進行運用管理。

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去年總保費收入為1,017.59億元人民幣，按年增9.93%，盈利為58.83億元人民幣，按年升4.7%。陽光保險聯席保薦人包括華泰金融、中金、瑞銀及建銀國際；稍早前有指, 陽光保險計劃集資約10億至20億美元（約78億至156億港元）。

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記者：張以正