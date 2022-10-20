俄羅斯富豪據報爭購地下避難所 聲稱能抵禦核災地震

俄羅斯在烏克蘭戰事連番失利，外界憂慮普京動用核武扭轉劣勢。俄羅斯媒體報道指，能抵禦核災的地下建築物需求增加，莫斯科每周售出最多30個地下建築，銷量正在穩定增加。據悉，買家更可獲贈求生課程，提高生存機會。

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英國《鏡報》引述俄羅斯Telegram頻道消息指，當局已設立多個能夠容納10萬名精英階層的地下建築物，但當地愈來愈多富豪憂慮核風險升級，決定自行購買庇護所等建築物避難。

負責銷售現成避難所的Vitaly Ustinov表示，莫斯科每周平均能售出20個至30個地下建築，民眾對相關設施的需求顯著增加。

俄羅斯西部地區更有企業刊登廣告，宣傳可提供高端而低成本的庇護所及地下住宅，表示基於俄羅斯局勢嚴峻，以及憂慮自然災害影響，廣告呼籲市民「是時候考慮家人與親友的安全」。

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廣告聲稱出售的地下建築足以抵擋戰爭、洪水及災難性氣候變化，建築深度最少兩米。鋼牆塗有特殊的橡膠材料，以保護它們免受腐蝕， 內部裝有過濾核、生物及化學污染的系統，可承受五噸壓力、抵受最高黎克特制9級地震。

據悉地下建築最平售價為28萬英鎊（248萬英鎊），設有兩張床、廁所及小廚房，買家更獲贈求生課程，增加生存機會。

有指普京（Vladimir Putin）擁有許多地下避難所，以備發生核戰爭時使用，其中一個位於西伯利亞。

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責任編輯：郭麗明