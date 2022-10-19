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【施政報告2022】金融發展局：樂見港府修訂上市規則及吸引家族辦公室

Hot Talk 18:09 2022/10/19

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【施政報告2022】金融發展局：樂見港府修訂上市規則及吸引家族辦公室

金融發展局主席李律仁指出，對政府於施政報告推出一系列招商引資引才新措施感鼓舞，包括成立「引進重點企業辦公室」、並從「未來基金」撥出 300億元成立「共同投資基金」以吸引內地及海外企業來港落戶；在致力培養及留住本地人才的同時，政府亦推出「高端人才通行證計劃」及放寬在港置業的印花稅制度吸引全球人才來港發展，進一步強化本港的人才庫。

修訂上市規則能便利未有盈利及業績企業作融資活動

金發局對於政府考慮修訂主板上市規則以吸引更多優質企業來港上市表示歡迎。措施能便利尚未有盈利和業績支持的大型先進技術企業進行融資活動，香港可進一步提升其作為國際創新科技中心的角色，不僅能促進創新公司來港上市，亦能擴濶「港股通」和投資者的選擇。

另外，推出「互換通」和優化債券通「南向通」等其他舉措將深化與內地金融市場的互聯互通，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣業務中心的地位。

行政總監區景麟：稅務優惠令香港成具吸引力的家族辦公室基地

金發局行政總監區景麟博士指，樂見政府希望吸引200個家族辦公室來港營運，將能推動資產和財富管理行業發展，連同為合資格家族辦公室擬定的稅務優惠政策，香港能為全球家族辦公室提供一個具吸引力且服務周全的營運基地。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、微創醫療、中國重汽

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編輯：宋佩恩

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